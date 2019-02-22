倫敦富商「愛的禮物」誆單身婦　禮物卡關要1400美元解套

記者邱中岳／台北報導

詐騙集團佯稱倫敦富商，在臉書上與新北市1名婦人大談網戀，該名富商更自稱寄了「情人節禮物」來台，但卻有自稱台灣貨運公司來電「貨物卡關桃園機場」，要求婦人繳交1400美金才能領取，行員驚覺婦人匯款頻講手機，認為應遭詐騙集團洗腦，緊急報警處理。

▲新北1名婦人遭到謊稱倫敦富商的詐團送愛的禮物卡關，竟要先付1400美金通關。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方調查，40歲的張姓單身婦人，因在臉書上認識自英國倫敦的華裔富商James（詹姆士），雙方在臉書上談起網路戀愛，詹姆士甚至還很貼心的在情人節前寄出「愛的禮物」，裡面有名錶、珠寶、手飾、還有數萬美金現鈔，讓婦人感到相當窩心，直覺「這就是真愛」。

但沒想到領貨前，卻有自稱是貨運公司的女子打來，聲稱「貨物遭桃園機場監管」，要求張婦到銀行換款1400美金到「泰國」方可解鎖，癡情婦人便依照電話遙控前往銀行匯款，但因神色有異遭行員發現報警處理。

派駐的保七員警汪士強、龔建瑞、陳瑞弘、鄧豐育上前關心，聽完行員說法後，1名曾在航警局服務的保七警員直接透過同事查證此事，且不斷對付人勸說，「富商在英國、錢要匯泰國」，這根本就不合理的事情，婦人才恍然大悟原來這只是，「夢一場」。

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