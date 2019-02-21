　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

柯以柔離婚案3度開庭　控分居夫郭宗坤「酒駕不適合扶養小孩」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松／台北報導

藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤婚變官司，士林地院21日第3度開庭，2人都親自出庭，但在法庭上都是委由律師發言，據了解，全案目前分成郭被媒體拍到與餐廳女員工過夜、疑似一起搭機回國，以及郭有酒駕紀錄，是否適合照顧2人子女等2大爭點，進行法律攻防。

▲▼ 柯以柔離婚官司，老公郭宗坤出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯以柔21日低調到士林地院出庭與老公郭宗坤的離婚官司 。（圖／記者劉昌松攝）

全案前2次開庭，都傳出柯以柔在庭訊後淚灑法院，21日她戴鴨舌帽、口罩低調出庭，面對記者採訪，只回應「謝謝」，看不出太大情緒反應。郭宗坤則是微笑面對媒體鏡頭，不說一語。

▲▼ 柯以柔離婚官司，老公郭宗坤出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲郭宗坤對媒體採訪微笑不語 。（圖／記者劉昌松攝）

柯以柔是在2011年和郭宗坤結婚，育有3名子女，但郭宗坤在2017年10月間，連續被媒體拍到，和餐廳女員工過夜，甚至疑似一起搭機返台，郭當時否認外遇，說當時在和女員工處理餐廳公事，遭外界誤會，隨後郭又在2019年初，因酒駕被台北地檢署處分緩起訴。

柯以柔以雙方已分居多時，婚姻關係難以繼續維持等理由，向法院訴請離婚，並爭取子女的監護權，經多次調解破局後，案子正式進入訴訟，據了解，目前雙方仍在就郭與女員工的關係是否有曖昧，以及目前多由柯在照護的子女監護權該由誰取得等議題，進行法律攻防，法官21日庭訊半小時後，諭令擇期再開。

【其他新聞】

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

查封醒吾高中！積欠勞健保費376萬元　執行署：不還就鑑價拍賣

獨／碩士生應徵動物褓姆　追貓打狗滿場飛「當場開除法辦」

ET快訊
快訊／內湖預拌車輾過男子「雙腳慘變形」　駕駛：沒看到有人
有感濕冷！鋒面冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」

關鍵字：柯以柔,郭宗坤,離婚,監護權,藝人婚變,酒駕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

夫妻談離婚燒炭4死 　吳父：要知道真相下去問他再告訴我

少繫安全帶輪椅婦摔死　廠商「給2000元」家屬氣：還我媽媽！

賓士男唬1塔位賺23萬...阿公買18個還要賣金條　孫子跟蹤找真相

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

酒客鬥毆成臨檢重點　闆娘控警施壓揚言跳樓泣喊「韓國瑜交待的」

21歲正妹醉倒Uber半小時...警忍笑Call「母老虎」　還真的是老媽

快訊／槍殺前立委姪子波及無辜民眾　無期徒刑改判18年

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

新北市成立「紅火蟻專管中心」　協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

新北市成立「紅火蟻專管中心」　協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害

快訊／內湖水泥預拌車輾過男子「雙腳慘變形」　駕駛：沒看到有人

維冠115死案「5人各判5年」定讞　受害人看開：還有閻羅王的審判

景美捷運站3男互罵警來變俗辣　1男堅持不脫厚外套下場慘

影／狼醫手術檯性侵孕婦　苦情妻落淚挺老公「放我們一條活路」

追不到就殺！世新男大生遭求償500萬　律：女生還得復健

涉A禮券和餐券　欣桃天然氣前董座、總經理交保

影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

穿制服就行！警政署廢規定「不需出示警員證」讓台灣鯛退散

男高中生翹家被逼脫衣　朋友爸強壓地板「扳菊花、摸下體」

《通靈》女星遇抓交替　和女鬼共枕10年：從沒睡飽過

三重戶外景觀餐廳！從活蝦吃到清粥小菜　還有浪漫駐唱

性感彈珠台來了！《PEACH BALL 閃亂神樂》發售日公開

新北市2月底起禁捕撈鰻苗　違者最高可罰15萬

遭尼克冷凍大喊賣我如願　坎特不記仇推薦KD、厄文轉戰紐約

新北市成立「紅火蟻專管中心」　協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害

雙獅賽／借鏡日本投手　蔗總：變化球準度要加強

PChome網購低調黑咖啡杯　貨到送來卻是黑色激情飛機杯

糗了！去年民眾捐贈國庫37萬多元　7年來新低

快訊／內湖水泥預拌車輾過男子「雙腳慘變形」　駕駛：沒看到有人

社會熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭..

重機騎士摔車　友人幫阻車120..

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回..

夫LINE：哥愛你　小三是男的..

正妹醉倒Uber　警忍笑Cal..

狼醫性侵孕婦　妻淚訴「放我們一..

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9..

媽祖面前鬥毆！宮主怒逼「8+9..

穩鵬號3幹部鎖船艙自保　特勤隊..

3756海浬搶救船員　海巡特勤..

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　..

1漁工持棍相伴！穩鵬3台幹固守..

謝政鵬女友遭輾斃　女友父與謝哽..

即／70歲翁「捲入耕耘機」　慘..

更多熱門

相關新聞

酒駕零容忍！藍委促修法重懲

近來酒駕肇事致人於死之案件層出不窮，引發社會大眾譁然，要求修法重懲酒駕呼聲四起。立法院國民黨團今(21)上午召開「酒駕零容忍 修法嚴懲不容拖」記者會，除了提出針對《刑法》與《道路交通安全處罰條例》修法版本外，同時要求行政院送出版本至立法院審議。國民黨團並將在下周一邀集相關部會、民間團體與學者召開公聽會，凝聚修法程度的共識，以符合民意期待。

3度酒駕　還嗆警「又沒撞死人」

酒駕肇事找同事頂罪　他反悔「不是我開的」

兒子一家燒炭4死 　吳父怒回媒體：下去問他

BMW哥打瞌睡停路中央　一見酒測狂叫「葛葛」

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7.5瓶」

陳意涵產後12天崩潰！

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面