柯以柔離婚案3度開庭　控分居夫郭宗坤「酒駕不適合扶養小孩」

記者劉昌松／台北報導

藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤婚變官司，士林地院21日第3度開庭，2人都親自出庭，但在法庭上都是委由律師發言，據了解，全案目前分成郭被媒體拍到與餐廳女員工過夜、疑似一起搭機回國，以及郭有酒駕紀錄，是否適合照顧2人子女等2大爭點，進行法律攻防。

▲柯以柔21日低調到士林地院出庭與老公郭宗坤的離婚官司 。（圖／記者劉昌松攝）

全案前2次開庭，都傳出柯以柔在庭訊後淚灑法院，21日她戴鴨舌帽、口罩低調出庭，面對記者採訪，只回應「謝謝」，看不出太大情緒反應。郭宗坤則是微笑面對媒體鏡頭，不說一語。

▲郭宗坤對媒體採訪微笑不語 。（圖／記者劉昌松攝）

柯以柔是在2011年和郭宗坤結婚，育有3名子女，但郭宗坤在2017年10月間，連續被媒體拍到，和餐廳女員工過夜，甚至疑似一起搭機返台，郭當時否認外遇，說當時在和女員工處理餐廳公事，遭外界誤會，隨後郭又在2019年初，因酒駕被台北地檢署處分緩起訴。

柯以柔以雙方已分居多時，婚姻關係難以繼續維持等理由，向法院訴請離婚，並爭取子女的監護權，經多次調解破局後，案子正式進入訴訟，據了解，目前雙方仍在就郭與女員工的關係是否有曖昧，以及目前多由柯在照護的子女監護權該由誰取得等議題，進行法律攻防，法官21日庭訊半小時後，諭令擇期再開。

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