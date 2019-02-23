抓到了！台南婦遭「狠刺4刀」肚破腸外露　口罩女兇嫌落網

地方中心／台南報導

台南市南區大同路二段2月22日晚上發生一起凶殺案，當時68歲的林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露，警方調閱監視器畫面後發現，兇嫌先將機車停在一家宮廟前的公園，再步行1至2公里到犯案的人行道，行兇後再繞回停車處牽機車逃逸，初步研判應非隨機殺人，而警方也查出該涉案人身分，23日將一名戴口罩的女嫌犯逮捕到案。

▲台南市南區發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

整起事故發生在22日晚上6時13分，當時遠嫁美國數十年，近期回國探親，目前已為美國籍的68歲林姓婦人，要到大林國宅商圈買晚餐，竟在人行道上遭1名年約30多歲女子，持長約15公分刀子無故猛刺，當場造成婦人雙手、左腹中4刀，腹部5公分刀傷造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，而兇嫌行兇後立即逃逸。此外，林婦送成大醫院急救，院方漏夜手術搶救，23日上午已經脫離險境，目前住院觀察中。

另外，對於凶嫌的犯案工具，警方也起出一把全長25公分改造水果刀，刃長14公分，雙邊都有磨利、磨尖的痕跡。

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