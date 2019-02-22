台大恐怖男施暴3女友再道歉！　C女被咬傷臉卻心軟撤告

▲台大謝姓高材生被疑軟禁女友性侵，如今被害人數已增為3人。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台大校園傳出謝姓高材生先後對2任女友出現言語、肢體暴力，甚至軟禁性侵的恐怖事件，讓人聯想起「台大宅王」張彥文2014年砍殺女友47刀致死命案，事實上，不只2任曝光的女友遭遇謝男毒手，現在又出現疑似第3名被害人C女，去年也曾指控謝男咬傷她的臉頰，涉嫌家暴傷害案，但是謝男似乎熟悉施暴後「裝可憐道歉」的手法，以至於C女心軟撤告，檢察官只好做出不起訴處分。

據了解，C女是在2018年間和謝男同居沒多久，8月就因為被謝男毆打，甚至咬傷她的臉頰，她帶著驗傷單到警察局控告謝男家暴傷害，警方製作相關筆錄後，就將全案送由台北地檢署偵辦，沒想到事隔沒幾個月，就在檢察官開庭前，C女又突然到警局撤回告訴。

但檢察官為求慎重仍傳喚C女調查，確認C女不提告，因傷害罪屬告訴乃論，檢方只能處分不起訴，不過檢察官發現C女竟然仍和謝男同居，除找來社工介入外，也依《家庭暴力防治法》幫C女開出臨時保護令，禁止謝男再接近C女，確保C女順利脫離謝男魔掌。

根據《蘋果》報導，謝男另外也曾在和W女和L女交往時對兩女施暴，其中L女指控，每次和謝男提分手就會吵架，有次謝男還傳要拿刀恐嚇她，但吵架過後，謝男又會寫長信道歉，「平常他用髒話罵我，都把我當成廢物或是階級比他低的人，只有吵架後，才會把我捧的高高的。」對照之下，謝男似乎非常熟悉施暴後裝可憐求饒手段，以至於被害人總是心軟不告。