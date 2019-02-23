台南女拿15cm刀猛刺「腸子外露」！關鍵證據曝光　警：她預謀殺人

▲台南驚傳街頭殺人！婦女無辜遭猛刺「腸子外露」命危。（圖／記者林悅、吳奕靖翻攝，下同）

社會中心／綜合報導

台南市南區一名30多歲女性嫌犯22日晚上持約15公分的刀，猛刺正在大林國宅商圈用餐的68歲林姓婦人，導致婦人身上多處刀傷，其中，腹部的刀傷超過5公分，甚至有腸子外露的情形。女嫌疑似在行凶前刻意將機車藏好，步行犯案後再朝反方向逃跑，繞了3、4公里再回去騎車，警方認定整場過程排除了隨機殺人犯案的可能，轉為「預謀殺人」方向偵辦，目前已掌握女嫌身分，正積極調查中。

警方初步調查，這起隨機刺殺發生在22日晚上6點13分許，被害林姓婦人開車載母親從東區家裡出發，準備停車到大林國宅商圈用餐，不料行經大同路二段時，無預警遭陌生女子持刀刺殺。

該名女嫌30歲左右，持約15公分的刀，一見到林女就往她身上猛刺，腹部左側有著長約5公分刀傷，臟器甚至外露，渾身是血。目擊者見狀趕緊上前制止，並將受傷婦人送醫急救，只見女嫌匆忙逃逸。

警方第一時間以為是隨機殺人，甚至擔心女嫌再犯，因此整合調度病在案發地點附近巡囉，努力搜尋嫌犯的下落，並出動大隊沿路調閱監視畫面，後來發現女嫌先騎機車到犯案地點附近巷內，將機車停在廟宇的公園，接著步行約1、2公里抵達犯案地點。

女嫌犯案後，她還刻意繞了3、4公里才回到停車處牽走機車，由於這個關鍵畫面，因此警方排除是隨機殺人案件，而往預謀殺人方向偵辦。

醫護人員表示，受害婦人腹部左側有長約5公分刀傷，臟器外露，兩手也各有約5公分刀傷共3處，立刻將她送醫搶救，經過手術後生命跡象穩定，凌晨已接受簡單問訊，23日再將檢查手部神經是否正常。

警方表示，受害婦人帶著老母親去買東西，忽然遭女嫌刺殺左腹，詳細案情警方正全力偵辦。目前掌握到的女嫌特徵，是身上背著一個包包、穿著毛領長袖上衣、緊身的牛仔褲、白色鞋子，仍在釐清嫌犯與被害人之間的關係。