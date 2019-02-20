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撞死物理奇才燒筆電滅證　爹寶男殺人罪判刑18年定讞

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▲清大博士生林仲桓2016年6月遭撞倒拖行70公尺慘死，肇事胡家瑞出庭。（圖／記者張曼蘋攝）

▲撞死號稱物理奇才的清大博士生，胡家瑞今遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

清華大學博士生「物理奇才」林仲桓，2016年6月深夜間，遭改裝車駕駛胡家瑞闖紅燈撞倒，慘死輪下，胡男還將死者隨身筆電燒掉滅證，檢方依殺人罪起訴胡男。一二審均依殺人等罪重判18年，案經上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。

本案發生於2016年6月22日深夜，林仲桓（32歲）在新店中興路與民權路口，遭胡男闖紅燈高速撞上，被捲入車底拖行70公尺，送醫不治身亡。胡男被逮時矢口否認犯罪，辯稱當時在車內聽音樂，根本不知道有撞到人，交保之後卻將死者的雖身筆電燒毀，丟進新店溪裡滅證。

檢方查出實情後，依照殺人罪對胡男提起公訴。一審法院審理期間，犯案的胡男曾開庭嚴重遲到，還要父親牽著走入法庭。他也不認殺人罪，辯稱當時車內音樂很大、隔熱紙又黑，「沒發現撞到人」。另外他也曾試圖在新店家中持槍自轟，又被警方查辦，他還向警方自稱因撞死人心情不佳想尋短。一審依殺人、槍砲等罪判刑18年。

案經上訴，二審審理期間，胡男多次在父親陪同下出庭，還因情緒不穩，開庭前一晚在家大吵大鬧，被父親報警後，強制送往耕莘醫院就醫。二審於去年4月間宣判，駁回上訴，仍判刑18年。全案再上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。

胡男惹出的案件不只這樁，他去年5月間，喝酒後路過新北市警局新店分局江陵派出所，看到派出所外一名吳姓男子，胡男竟暴怒攻擊對方，還嗆聞聲從派出所出來處理的員警，6月間再被依妨害公務起訴。另外他10月間邀朋友在住處樓頂試槍，被警方查獲，並遭檢方聲押獲准，今年1月間再被依照槍砲罪嫌，提起公訴。
 

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關鍵字：法律,人權,定讞,重判,三審,最高法院,物理,清華大學,撞死,殺人,爹寶

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