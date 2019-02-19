2女戰8男　台中情侶辦摩鐵「烤肉雜交趴趴趴」遭活逮

▲情侶檔在汽車旅館內舉辦性愛烤肉趴。（圖／翻攝業者臉書）

記者李忠憲／台中報導

盧男與王女情侶檔透過臉書社團舉辦摩鐵雜交烤肉趴，透過LINE約定在台中一家豪華摩鐵烤肉，最後8男與2女出席，其中陳女與3男完成性交易，遭警方循線逮獲。主辦2人否認辦性愛趴，但人證、物證確鑿，台中地檢署依妨害風化罪嫌起訴盧男與王女，並建請法院從重量刑。

盧姓男子與王姓女友透過臉書社團「多P交流中心」發文要辦「烤肉活動」，每人收費3500元並成立聊天軟體LINE群組「6/16台中烤肉啪、啪、啪」，預告約有4至5位女子參加，男生預計20人，需付訂金2000元，現場再繳1500元，未依規定者「一律踢除，不再給任何機會」。最後共8名男子報名，盧男找了一名詹女，王女則找來陳女出席。

▲汽車旅館內有可烤肉的房型。（圖／翻攝臉書）

▲烤肉的男女到浴室洗澡，完成性交易。（圖／翻攝臉書）

當天晚間6點，王、盧2名主辦人和詹女、陳女與8男到場，眾人在這家豪華的摩鐵房間內烤肉後，王女立刻跟大家說「有空可以洗澡」，意指可以發生性行為。警方事前就掌握情資，持搜索票前往，開門後發現陳女已跟3男完成性交易，詹女則未脫衣也沒性交，現場也查扣18個保險套，依妨害風化罪嫌將在場人士送辦。

王女矢口否認媒介性交易，她辯稱，當天只是辦烤肉活動，男生3500元，女生不用錢，另外要給女方出席費及交通費，而男女間要嘿咻是個人所為；盧男一開始先坦認跟女友合辦雜交烤肉趴，事後卻又改口否認。

陳女則向檢警供稱，她性交易價格是3500元，之前也曾參加過，事後仍翻供性行為是臨時所為，詹女則否認性交易。

檢察官認為，王、盧2人舉辦性愛趴，媒介性交易牟利，王始終否認犯行，盧則先坦認又否認，2人態度均不佳，無悔意，依妨害風化罪嫌將2人起訴，並建請從重量刑，宣告沒收不法所得2萬4500元。

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