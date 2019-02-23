外洩國防機密　Google地圖3D城市台灣全面下架

▲Google地圖3D城市疑似在台灣全面下架。（圖／翻攝Google地圖）

科技中心／綜合報導

Google地圖3D城市日前於台灣開放，支援台北、新北、桃園以及台中等城市，但被爆出有外洩國防機密的隱憂，今（23）日上午實際進入Google地圖，卻發現3D功能消失了，僅剩下一般的2D影像。

有網友今日上午使用Google地圖時發現，剛開放沒多久的Google地圖3D城市功能消失，《ETtoday新聞雲》記者實測後發現，相關功能的按鈕皆還在，但點選3D／2D轉換鈕後，畫面雖然有變換角度，但建物並未出現3D模型，僅有2D平面俯瞰圖。

日前我國機密設施地點的3D地圖意外曝光在Google地圖3D城市，國防部隨即成立專案小組與Google公司進行協調，最終花費8天的時間，讓我國機密設施地點的3D地圖功能於22日下架，目前尚無法得知這次台灣地區Google地圖3D城市全面失效的原因與機密設施下架是否有關連。

Google地圖3D城市早於2012年就已經發表，有別於過去傳統的衛星影像，透過3D成像的方式，讓城市以更接近真實的面貌呈現在使用者面前。但這項功能並非全球皆開放，當初開放時，台灣地區就未支援此項功能，鄰近的日本、香港等地則已開放多年。

用戶只要在Google地圖的網頁中，選擇左下角的「衛星」選項進行切換，再按下右下角的「3D」按鈕，即可看到全新的Google地圖3D城市；「Google地球」則同時支援電腦版和手機應用程式使用這項3D城市功能。

▼Google地圖3D城市台灣地區先前支援時的畫面。（圖／翻攝Google地圖）