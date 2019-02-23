高嘉瑜神解析柯、韓粉屬性　「韓國瑜是中年失業再人生大爆發」

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政治中心／綜合報導

2020年總統大選是否有可能出現台北市長柯文哲「對戰」高雄市長韓國瑜，台北市議員高嘉瑜22日在政論節目《新聞面對面》上分析柯粉與韓粉的差異處，一句「韓國瑜就是中年失業再突然人生大爆發」，逗笑現場來賓和主持人，最後談到民進黨是否有勝算時還講到聲音沙啞，甚至一度笑場沒辦法繼續評論，還被來賓點調侃是不是太心虛。

▲高嘉瑜講到燒聲還笑場。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

高嘉瑜提到，支持柯文哲的大多都是年輕高學歷的人，也就是大學以上，因為他講話時菁英主義濃厚，年輕人就喜歡這一種的，但是取消重陽敬老金就讓老年人、中下階層的選民覺得，「柯文哲和我們不是同一種人」。

「韓國瑜就是中年失業再突然人生大爆發。」高嘉瑜表示，韓粉大多都是50歲以上、學歷大學以下的人，因為他們在韓身上看到自己，加上發大財的口號與高雄人的口味接近，雖然俗卻很有力，反而容易拉近同年齡層的人，「所以這兩人在民調上有不同的區別，對戰時誰可以吸引到更多選民？中間選民目前看來是比較挺韓的哦！」

▼▲柯文哲、韓國瑜被認為是2020年總統大選的關鍵人物。（圖／記者李蕙璇攝、翻攝自韓國瑜臉書）

這一番神解析瞬間讓現場來賓和主持人笑翻，大家也不忘提醒高嘉瑜，直到剛才為止都還在討論藍綠白的「三角」拉鋸，到了她那邊就變成柯韓對戰。對此，高嘉瑜連忙解釋卻頻頻笑場，還一度講到「燒聲」，「民進黨也不是沒有贏的可能哦，在三角狀況下三方都是20幾％（支持率），只是差距的高低，最後會不會有棄保出現，就看誰是第三名，說不定民眾最後會覺得我們（民進黨）更好啊。」

最後高嘉瑜好不容易克服笑場，她再次強調，選總統和選台北市長不一樣，對國家的定位、兩岸關係等等都會影響到選民的屬性，現階段看來柯文哲試圖打安全牌，但今年還有雙城論壇，到時如果改變論述可能會造成淺綠選民流失，所以到底誰會是第三名，也不用這麼早就下定論。

▼高嘉瑜認為總統蔡英文連任也不是完全沒有希望。（圖／記者屠惠剛攝）