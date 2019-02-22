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房東是殺死東區的劊子手！　作家諷「羅姐」教了大家一堂課

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▲▼東區商圈,租金,房地產,經濟,高房租,店租,店面,景氣,出租,出售,閒置店面,空屋,房仲,退租潮,永福樓。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市東區商圈呈現沒落趨勢。（圖／記者李毓康攝）


【誰毀了台北東區？】

文／洪雪珍

今天柯P上電台接受專訪，主持人黃光芹問他，「東區羅姐」（羅霈穎）要他解決東區沒落的問題，柯P回答：

請繼續往下閱讀...

「妳去問問她，房租要不要降？」

問題是，現在才要降租，能救得了東區嗎？這才是重點，而且我懷疑效果，至少是無法立竿見影，因為一個商圈要經營到興起耗時耗力之外，還要看天時地利人和，不完全是人為可以造就得出來。

先來說房東為什麼不降房租，因為降了房租，就跌了房價。比起房租的損失，房東更不樂見房價跌下來。相反的，把房租炒高，等同於把房價炒高，而房價翻倍才是房東真正的目的。

比如房租的投報率5%，一個店面月租1百萬元，代表這個房價值2億4千萬元；如果降價七成，月租70萬元，代表房價跌至1億6千8百萬元，等同跌掉7千多萬元，必須收租102個月才收回得了這個損失，費時8年多。這個算盤，才是房東心繫的部分。

花了10年，這些房東終於把東區毀在自己的手裡！到了今天，即使降租，人潮早就散去，移至信義區的百貨公司、或西門町的商店、或網路上的電子商務，起死回生不易，一時半刻也救不了東區。

▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

▲東區40年老牌餐廳永福樓即將歇業。（圖／記者黃士原攝）


二三十年前，我住在忠孝東路四段，而任職的報社也在那裡，當時東區是整個台灣最時髦的地方，而我的年輕歲月幾乎在東區度過的。幾步之遙，隔著基隆路的信義區，還是高聳的圍牆裹得密不透風的軍營。我的結婚宴客地點，就是最近上新聞、本周日要收攤的永福樓。繁華的東區，以前像家裡的灶家，熟得很。

但是這十年，我去過幾次東區？包含去松菸看展，兩隻手數得出來。上周六同學會，主人特別挑永福樓，讓大家來看最後一眼憑弔，我也覺得冷清不少，有些精華店面淪為特賣會，或是拉下鐵門，上面盡是亂七八糟的塗鴉。走在沒有燈光的騎樓，聽著自己叩叩響的腳步聲，真有一種說不出的滄海桑田…

「東區，怎麼沒落成這個樣子？」同學從國外回來，看到眼前的東區，和他年輕時的記憶完全兜不攏，頻頻驚呼。

太多的原因…不過除了客觀的因素之外，大家一致指向房東！

東區的房東不少是早期發跡的商人與藝人，包括費玉青、羅霈穎等，這些人隨著經濟起飛與房價翻滾數十倍，都有錢到令人咜舌，所以有些人早早移民海外，對於台灣的現況陌生而不解。東區的鐵門拉下來，不是今天才開始，早在10年前已經逐漸露出蛛絲馬跡，只不過他們有錢到少收到一間幾十萬元店租也不會皺一下眉頭，便讓這個現象繼續擺爛下去。

除了有錢，也是因為這些房東面臨的是「囚犯困境」，在一開始時，誰也不想先降租、吃眼前虧，僵持不下的結果只剩下兩敗俱傷，現在房租降三四成還要求人來租，最終波及房價，也傷及無辜，重剉東區其他居民的資產價值。

這件事一直到最近忠孝東路從一段爛到四段，才覺得事態嚴重，心想必須整頓才行。可是當一個區域沒落之後，靠一個人或幾個人是救不了的，於是東區羅姐才會發急，跳出來嗆柯P要來救救東區。遺憾的是，民意並未站在她這一邊。

▲▼頂好名店城,東區商圈,租金,房地產,經濟,高房租,店租,店面,景氣,出租,閒置店面,空屋,房仲,退租潮。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市東區商圈呈現沒落趨勢。（圖／記者李毓康攝）

東區爛掉，不是柯P這一任才開始爛，不能歸責於他。而柯P反嗆羅姐要不要降房租，卻說中其他沒那麼有錢的老百姓的心聲。是啊，你賺得爽歪歪時，怎麼不想想店家賺得到那麼多錢付房租嗎？當店家付不起，而東區也同時在快速流失人潮，當然就是「大爺我不租了，可以了吧」！

東區的房東一邊坐收房價增值、一邊每月收租，再閉起眼睛，不管台灣經濟停滯，也不管東區人潮早已流失，還要一再調漲店租，逼死創業的人，這些房東才是殺死東區的劊子手！當初你像禿鷹似的，不管別人的死活，專吃死屍，現在卻反過來裝金絲雀，哭死哭活的，誰理啊？

這是人性，賺的時候，嚷著要市場經濟；賠的時候，又來哭訴，求政府好歹也管一管嘛！柯P說，他正在考慮收空店稅，逼房東把店面租出去，不要讓東區鐵門越拉越多，變成死城，進而影響到治安，到時房價真的就要崩盤，哭都哭不出來，這不是柯P樂見的結果。

我們做上班族的，最希望有一天能夠當收租公或收租婆，賺被動收入，可是東區的興起與沒落，不過三四十年之間，感謝東區羅姐教了我們一課：

看好投資標的時，下手要快狠準；但是要記得，城市的重心是會移動的，不動產固然動不了，資金卻可以流動，要時常去巡田水，看看周圍環境的變化，該收手時也要快狠準，少賺一點就是贏，最忌貪得無厭，把前面賺的錢都吐出來。

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

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關鍵字：東區羅姐,羅霈穎,東區,房東,房租,柯文哲,洪雪珍

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