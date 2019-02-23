「抗議10次也沒用」歐洲議員霸氣宣示：我還是支持民主台灣

▲歐洲議會友台小組主席朗根（左）送上155名歐洲議會議員的聯署，表示對台灣認同與支持。（圖／總統府，下同）

政治中心／綜合報導

歐洲議會友台小組近日訪台，恰逢兩岸政治協議議題發酵。小組主席朗根（Werner Langen）22日對媒體表示，台灣未來應由台灣人民決定，他們沒辦法、也不會干預台灣內政，但國民黨與民進黨意見分歧，台灣內部應該先取得共識。同行的議員庫侃（Eduard Kukan）也力挺，表示就算中國大使到他辦公室抗議，來10次他的答案也不會變，「我支持民主台灣」。

主席朗根17日率團訪台，成員包括小組榮譽主席亞森柏（Georg Jarzembowski）、人民黨團議員庫侃、人民黨團議員蒲睿達（Cristian Dan Preda）、人民黨團政策顧問韓閔謝(Michael Hahn)與保守黨團議員貝爾德（Bas Belder）及幕僚等7人。

訪問團20日拜會總統蔡英文時，朗根親自面呈155位跨黨團議員連署的「促進台海和平與穩定聲明」，對中國大陸數月來的軍事恫嚇及兩岸關係緊張表達嚴正關切。

▲總統蔡英文20日上午在總統府接見「歐洲議會議員訪團」。

22日離台前，訪問團特別舉行媒體見面會。朗根說，這次訪台是為了向台灣表達支持和團結之意，他們能想像台灣人民面對日益緊張的局勢有多憂心，所以想透過聲明傳達歐洲對亞太地區和平穩定的重視，而他們回國後也會告訴同僚，台灣正面臨許多困難，值得受到協助。

庫侃表示，政治人物應該要互相尊重，如果中國大使到他辦公室抗議，企圖用遊說的方式影響，他還是會堅持做對的事，去支持民主台灣，而且就算對方來10次，他的答案也不會改變，所以他想透過媒體告訴台灣人民，台灣在全世界有很多朋友。

據了解，歐洲議會上月30日探討兩岸議題時，有約20位議員發言聲援台灣。當時朗根還建議，如果中國大陸持續以軍事威脅台灣，那歐盟別無選擇只能用一種方式回應，那就是「在外交上承認台灣」。

如今被進一步問到歐盟外交上承認台灣的可能性，朗根回應，這一切不會平白地自動發生，因為和平的兩岸關係仍須透過對話和談判達成，但為了以和平方式進行，他們會對中國施壓，並支持台灣人民和政府所做的決定，但絕不會代替台灣決定。