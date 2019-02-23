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台海若開戰…小英總統「我們承受第一波」　蘇揆：剩一隻掃帚我都跟你拼！

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▲▼蔡英文、賴清德力挺鄭朝方。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

政治中心／綜合報導

兩岸若開戰，台灣國防力量能撐幾天，近日受到熱烈討論。行政院長蘇貞昌22日赴立院備詢時表示「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」，總統蔡英文近日接受CNN專訪時也談到，若兩岸開戰的話，「我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力。」

▲圖為漢光演習愛國者二型飛彈實彈射擊。（圖／國防部提供）

▲圖為漢光演習愛國者二型飛彈實彈射擊。（圖／國防部提供）

台北市長柯文哲近日公開表示，兩岸若開戰的話，台灣國防力量至少要撐兩天，「但是以現在的國防來看，有辦法撐兩天嗎？」對此，國防部長嚴德發19日在院會備詢時稱，「時間不是問題，有信心、有能力守護台灣」。

行政院長蘇貞昌日前引述二戰時期英國首相邱吉爾的名言，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」，這句話在當時為英國人民帶來希望之光。他22日在立院備詢時也表示，「戰爭不只網路，所以要有態度，就要做戰爭準備，才能得到和平」；蘇也直言，「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」。

CNN記者瑞佛斯（Matt Rivers）日前貼身採訪蔡總統，不僅搭上總統專機，還跟著蔡總統到西門町漫步。瑞佛斯專訪的完整內容，在今天傍晚的《亞洲名人聊天室》節目中播出；總統府稍早也公布完整訪問稿，當中提及兩岸、選舉、台美關係等議題。

對於「兩岸開戰」假設性議題，是否希望美國介入，蔡總統表示，「我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力」。

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▲國軍海軍陸戰隊兩棲演訓。（圖／國防部提供）

CNN記者問到，請恕我直言：「若中國明日入侵，您會指望美軍出現嗎？」，蔡總統答覆表示，「我想我們的防衛準備是隨時的，換句話說，對於隨時都可能發生的這種攻擊，我們已經是一個24小時戒備的情況，所以以現在台灣的防衛能力來看，我們在第一波的防衛的能量其實是有的。

蔡總統強調，「在中國的第一波的攻擊之後，它必須要去承受後面的國際壓力，它也必須去承受對自己的經濟跟其他層面的打擊，所以我們期待的就是說，我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力。」

CNN記者再問「您有信心美國會主導進行嗎？」，蔡總統則說，如果今天是台灣，大家一定會問，明天是哪一個其他的國家，甚至於在區域的哪一個國家，當它不再屈從中國的意志的時候，它很可能面對的也是一樣武力的威脅。」

▲▼解放軍PHL-03遠程火箭炮　精度超越現役最準狙擊步槍。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍PHL-03遠程火箭炮，精度超越現役最準狙擊步槍。（圖／翻攝自中國軍網）

蔡總統表示，「所以我相信，這不是只是一個單純台灣受到攻擊的事情，它是一個中國展現出一種意志，就是它不惜以武力來擴充它的影響力的這種意志。所以在這種情況下，這個所有的利益，不是都只有在台灣，所有的利益跟所有所受到的可能的傷害，其實是區域性的，甚至於是全球性的。」

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