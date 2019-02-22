加護病房綁手腳插管一個月　病患清醒回憶：有個男生常帶我出去

網搜小組／綜合報導

屏東一名網友21日在臉書「靈異公社」分享自己的經驗並聲稱，先前因為壞死性胰臟炎併發許多疾病緊急住院開刀，手術完就直接進入加護病房，但不知道是真的遇到另一個世界的人還是產生加護病房症候群，在那一個月的期間頻頻感覺到有一名男子在旁邊照顧，等到脫離危險期才知道根本沒有這個人，「我被綁手綁腳插管，祂卻可以偷偷帶我出去散心，這是完全不可能發生的事。」

▲原PO猜測自己在住院期間應該有遇到另一個世界的人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，去年6月到8月間因為突然生病，危急到存活率一度只有10％，所以在短短5天內開了兩次刀，手術完直接送進加護病房躺了一個月，這段期間意識時而清醒、時而昏迷，卻能感覺自己偶爾可以起身走路，或偷偷拿下呼吸器。

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更讓原PO感到不可思議的是，那段期間總覺得身邊有一位很照顧自己的男性，以為是護理師，還會偷偷帶他出去散心，但其實這根本是不可能發生的事情，「我被綁手綁腳插管一個月，但在模糊的意識裡，我很依賴那個男生，等到出了加護病房才發現壓根沒有這個人。」

▲原PO在夢裡看見神明，通過考驗後就脫離危險期，讓他覺得巧合到很不可思議。（示意圖／記者張一中攝）

原PO也不清楚自己當時究竟是真的遇到另一個世界的人，還是單純的加護病房症候群（ICU Syndrome，又稱ICU症候群），才會看到幻影，「我一直做夢，夢裡有一座神明的殿堂，只要懺悔自己做過的事就能通過考驗獲救，到最後一次終於跨過門檻，我就脫離危險期了，而且沒再做過這個夢。」

原PO直到轉往一般病房才跟家人提起這些事，「夢裡出現的神明，都是跟家人、伴侶一起去拜過的，對我來說真的是一次很難忘的經驗。」其他網友看完這段神奇的經歷，也紛紛留言祝福他早日康復，「加護病房是個很特別的地方，我住10天感觸很多，要好好保重身體」、「人在加護病房狀況比較差的時候，看到的世界跟感受到的人事物真的很不一樣」。

▼原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）