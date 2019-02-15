Ｋ毒藏咖啡包座墊下露餡　毒犯譙「幹Ｘ娘！」嗆警妨害自由　　

▲苗栗警方在攔查時發現，駕駛座墊下煙盒內竟藏有咖啡包，因而起出車上21包咖啡包裝的Ｋ他命毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警察分局文山派出所員警13日晚間11時許，執行巡邏勤務時，發現一部自小客車行跡可疑，隨即向前攔檢盤查。楊姓駕駛（21歲）神情慌張引起員警注意，當場查獲Ｋ他命毒品咖啡包共21包；盤查過程中，楊男還怒嗆員警三字經，全案偵詢後依違反毒品危害防制條例將楊嫌移送。

▲楊男將愷他命毒品用咖啡包包裝，藏於菸盒中，還是被眼尖的員警識破。（圖／記者黃孟珍翻攝）

文山派出所所長范植英、警員陳義文，在執行深夜勤務時，發現由楊男所駕駛的自小客車，行跡可疑，經查車籍發現，該車車身顏色與車籍不符，遂趨前攔檢盤查。

警方表示，在盤查的過程中，楊男神情緊張，反倒引起員警的注意；果真在駕駛座墊下發現一菸盒內夾藏一包咖啡包，詳細檢視車內後，發現多包咖啡包，楊男自知無法脫身，隨即怒嗆員警妨害自由，並用三字經辱罵員警，更表示要找刑警來關說；經搜查後發現毒品咖啡包黑色10包、紅色4包、灰色6包、金色1包等共計21包總重61.59公克，全案偵詢後依違反毒品危害防制條例將楊嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

▲警方在楊男車內共查獲Ｋ他命毒品21包，總重61.59公克，全案將依違反毒品危害防制條例移送。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗分局分局長江建宏也提醒民眾，有不法人士將毒品包裝成各類型式，例如咖啡包、茶包、糖果等，讓不知情的民眾上當，因而誤用毒品。特別注意包裝是否有拆封過；更不要吃來路不明的食品或藥品；對於自己隨身攜帶的飲料也應提高警覺，保持在視線範圍之內，避免在不知不覺中遭受毒害。