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打敗補班厭世氣！全聯熱美式只要11元　8家咖啡優惠懶人包

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記者曾婉婷／綜合報導

因應228四天連假的關係，今天2/23（六）需補班一天，讓不少上班族感到哀傷。對此，為幫上班族打氣加油，不少業者推出咖啡優惠，幫你一起擊退厭世感，補充能量迎接挑戰。

▲▼ 全聯咖啡 。（圖／業者提供）

★全聯於2/23、2/24推出OFF COFFEE熱美式買1送1優惠，每杯售價只要25元，加上買1送1以及自帶杯子省3元，等於1杯咖啡最低只要11元，相當划算。

★美廉社12間門市自即日起至2/25，推出大杯熱拿鐵買一送一優惠，單杯售價50元，且自帶杯子可省1元，加上買一送一優惠，等於一杯大杯拿鐵只要24元；另同價位咖啡飲品則可享第二杯五折。

★西雅圖極品咖啡推出單點飲品買一送一優惠，時間從2/23早上11：00到晚上20：00止。不過，四間休息站門市不參與此活動，包含石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區等。

▲▼ 西雅圖咖啡 。（圖／業者提供）

★小7 CITY CAFE自即日起至2/26推出全品項第二杯半價活動，一次購買兩杯（包括現萃茶、黑糖珍珠撞奶、精品咖啡及氮氣咖啡），享第二杯半價。

★全家Let's Cafe推出第二杯7折優惠；另外，霜淇淋期間限定特價2支59元。

★Ok超商現煮咖啡於補班日推出買2送2優惠活動。

★自2月22日至2月24日止，至萊爾富購買Hi Café中杯熱炭焙烏龍拿鐵，可享第二杯10元優惠。

★路易莎與曼陀珠攜手合作，自2/20～2/28 到路易莎憑黑卡消費，符合條件即可免費獲得曼陀珠冬季新品焦糖巧克力曼陀珠乙條。

▲▼ 路易莎咖啡優惠 。（圖／業者提供）

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