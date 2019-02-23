全聯奧客結帳「整串衛生紙怒砸臉」　工讀生驚呆：我不是請來給打的

▲奧客一不滿意就把大包裝的衛生紙砸在工讀生臉上。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

全聯高雄門市一名男客人16日疑似因不滿櫃台人員正在處理其他顧客的帳單，竟然在轉到隔壁櫃台結帳時，將整串衛生紙往好意幫他結帳的工讀生的臉上怒砸，破口辱罵後，沒付錢就匆匆離開現場，讓現場的人都看傻了眼。被砸的工讀生憤怒表示：「我不是領薪水來給他砸的！」不排除要提出告訴。

根據《蘋果日報》報導，該名工讀生表示，當天晚上他負責櫃台結帳，眼看同事正忙著處理顧客的帳單而暫停服務，於是他招呼這名常來店裡光顧的男客人前來結帳，不必多加等候。然而，男客人卻不斷對他謾罵「櫃台明明就有人」，竟然還拿著準備結帳的兩串大包裝抽取式衛生紙，用力往他的臉上砸，接著沒付錢就離開現場。

工讀生與同事、及現場店內的所有顧客看到這個畫面時都嚇傻眼，現場監視器也拍下男客人的行為。工讀生雖然沒有受傷，但他坦言，當下莫名其妙被客人砸衛生紙，感覺到受辱，也不知道該如何是好，只希望至少能得到這名顧客的道歉，「雖然我是最基層的工讀生，但也不是請來給你砸的。」而若對方不出面誠心道歉，他也不排除之後提出告訴。

▲工讀生莫名其妙被衛生紙砸臉。（圖／記者李毓康攝，示意圖，與本文當事人無關）

全聯福利中心公關人員表示，希望員工和顧客都能互相尊重，並理性溝通；而員工若有需要，公司也會提供法務服務給予適當的協助。律師也指出，顧客在公共場合若有使人難堪的意圖，那麼被砸衛生紙的工讀生可依《刑法》309條公然侮辱罪嫌提告。

事實上，全聯2018年7月也發生類似的「奧客事件」，一名大嬸在全聯台南門市的櫃檯準備結帳時，以為自己的信用卡不見了，不僅大鬧櫃台，還把商品弄得一團亂，甚至打電話報警。警方來到現場，大嬸仍舊一陣大小聲，結果她最後在自己的包包裡找到信用卡，眼見場面尷尬，大嬸只好硬說「我就是恰查某」。