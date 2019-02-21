限時3天買3送1！Mister Donut聯手卡娜赫拉萌翻少女心

▲Mister Donut推出八款春日限定甜甜圈。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

結束過年，不僅代表春天就要到來，同時也到了賞櫻的季節。對此，有許多品牌因應櫻花季推出相關商品，其中Mister Donut自22日起也推出春日限定甜甜圈，同時還與卡娜赫拉聯名，每款都萌翻少女心。

Mister Donut自22日起推出八種春日限定櫻花甜甜圈，其中櫻花漾波堤、櫻花漾棉花糖波堤、櫻花漾歐菲香等，於26日起也於全台283家7-ELEVEN店中店上市，三款售價皆為45元。另外，與卡娜赫拉聯名的兩款甜甜圈，則每款限量10萬個，售價皆為60元。

Mister Donut觀察指出，櫻花與草莓並列為最受國人歡迎的兩大粉紅商機，不僅每到春季在社群軟體的即時貼文瞬間超過數十萬則，也經常成為野餐主角，因此這次邀來最萌的卡娜赫拉的可愛小動物們合作，再度挑戰最困難的肖像甜甜圈，經由無數次測試，開發出雙重甜甜圈圈體。

另外，Mister Donut也特別開發櫻花漾系列甜甜圈，與2款卡娜赫拉聯名萌萌圈專屬限定包裝袋，好拍又好吃，期望帶動一波品嚐甜甜圈的拍照打卡風潮，並自22日到24日前至全台Mister Donut門市消費，可享甜甜圈買3送1優惠（需購買一款櫻花系列新品才能享有此優惠）。

而COLD STONE則自22日推出「草莓起司交響曲」、「繽紛野莓」兩款經典冰淇淋，將單周狂銷破萬杯的冰品升級強勢回歸，打造全新的「草莓主題季」，期望吸引喜愛嚐鮮的消費者。同時，於22日至24日限時3天，推出中杯以上冰淇淋「第二杯50元」優惠活動。