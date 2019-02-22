300項商品買一送一起！量販迎連假5天加碼快閃優惠快衝

▲愛買迎連假5天加碼快閃300項商品買一送一起。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導



農曆春節剛過，馬上迎來228連續4天假期。對此，量販業者紛紛推出優惠活動，其中愛買更加碼推出5天快閃特殺價；而家樂福線上購物則推出滿額打9折好康。

愛買自2/22～2/26推出5天快閃特殺價，精選300項商品最低買一送一起，包含連假出遊零食、啤酒等商品外，季節限定的「台灣草莓」也推出優惠，原價250元、快閃價每盒175元，還有賣場現烤的「紐奧良烤雞」原價199元，限時下殺159元。

根據愛買觀察，因應春遊旺季買氣預估再高漲1波，接近228連續假期可刺激2成來客，因此搶先在22號開始推出5天限時特惠。同時，因中央氣象局預告週末將有強烈冷氣團襲台，目前也已帶動長袖、保暖服飾買氣較上週增加3成。

對此，愛買也推出溫暖商品優惠，包含火鍋湯底「紅豆食府麻辣鍋底」特價299元，火鍋食材「高麗菜」每粒39元、「有機轉型期鴻喜/美白菇」4包只要99元等。另外，全館滿888元還可用市價5折加購「皇冠29吋拉鍊拉桿箱」。

至於家樂福線上購物為了幫上班族加油打氣，因此自22日～ 24日推出單筆消費滿2千打9折優惠。另外，業者還推出春季美妝優惠。自即日起至2/26，單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品、美妝商品等商品，滿1500元送150元現金折價劵。