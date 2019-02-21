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以為詐騙！幸運兒驚喜拿到「黃金麥克鷄塊」　網羨慕：好想要～

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▲▼ 幸運兒真的拿到「黃金麥克鷄塊」 。（圖／取自爆廢公社二館）

▲幸運兒真的拿到「黃金麥克鷄塊」 。（圖／取自爆廢公社二館，下同）

消費中心／綜合報導

為了慶祝麥克鷄塊在台開賣的第35年，台灣麥當勞日前推出了「麥克鷄塊答題大挑戰，抽黃金麥克鷄塊」活動，參加就有機會抽中以999純金打造，總價值百萬的黃金麥克鷄塊！大手筆的高額獎品吸引大批網友熱議。其中，有網友還現身說真的拿到「黃金麥克鷄塊」，羨煞不少人。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文說，「真是太太太幸運了，起初我不以為意，我以為是詐騙集團，結果沒想到是真的。」原PO還大方秀出「黃金麥克鷄塊」，從照片中可看到，頗有質感的黑色盒子裡，裝的是一塊用黃金打造的麥克鷄塊，模樣跟販售的麥克鷄塊很相似。

網友接著表示，「當初接到麥當勞活動小組電話表明來意後，我只回答一句話，你是詐騙集團的嗎？活動小組說不是，這是真的！我帶扣稅的錢去領雞塊的時候，東西放在我眼前的時候，還是難以置信！」

▲▼ 幸運兒真的拿到「黃金麥克鷄塊」 。（圖／取自爆廢公社二館）

原本原PO只是無意間看到官網活動，沒想到只是上去參加回答問題分享之後，就接到電話通知了，「哈哈哈，我是替補上去的，因為前面四位其中一位的電話是空號，得主知道之後會不會揍我啊！很有喜感的金雞塊，話說這個有人會收藏嗎？全台只有四人中獎我是其中一位。」

看到真的有人拿到「黃金麥克鷄塊」，羨煞不少網友，「真的是黃金！」、「好想要喔～～」、「羨慕」、「超幸運～」、「太可愛了！」、「好好哦羨慕」、「一個25萬…」、「好好喔！」、「運氣真好」、「這塊可以吃很久！」、「這很有價值吧，建議別賣。」

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關鍵字：麥當勞,黃金,麥克鷄塊,黃金麥克鷄塊

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