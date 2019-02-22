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影／國中生騎單車撞警妻遭討2萬6　母控：有利監視影片被隱藏

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記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名李姓女子日前走路經過信義路時，遭到後方騎乘腳踏車的徐姓學生撞上，李女事後索討26000元的撫慰金，否則就要提告，讓學生的媽媽不滿，一查才發現李女士蘆洲警分局一名小隊長的老婆，質疑警方官官相護，將對兒子有利的監視影像壓下來不上呈，對此蘆洲警方澄清處理本案堅守行政中立立場，對任何一方都沒有偏袒。

▲▼國中生騎單車撞上警妻，母親指控蘆洲警方官官相護隱藏關鍵監視器。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲國中生騎單車撞上警妻，母親指控蘆洲警方官官相護隱藏關鍵監視器。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，14歲的徐姓國中生1月25日晚間6點下課要返家，騎車經過蘆洲區的信義路，未注意到步行的李女動向，將她撞倒在地，導致李女右腰、及臀部挫傷，右手腕、左膝蓋及左腿則是擦傷，蘆洲警方起先調閱一段監視器畫面，內容只有拍到學生撞倒李女的畫面，警方初判表起先認定是學生得負完全責任。

▼警方元先調閱的監視器。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國中生騎單車撞上警妻，母親指控蘆洲警方官官相護隱藏關鍵監視器。（圖／記者陳豐德翻攝）

但徐姓學生的媽媽卻在臉書社團發文，指控李女「完全沒受傷，連破皮瘀青都沒有，卻堅持報警叫救護車」而當天去新光醫院，醫生表示李女沒事，連X光都不用照就可以離開，她卻開始無止盡看中醫，聲稱要療養3個月才會好，醫藥費也從原本的1萬元加到2萬6千元。

「原來她就是分局警察的老婆！」媽媽指控警方相當偏袒李女，不僅對兒子有利的監視器影片被壓了下來，後來打到議員服務處後，她才拿到了被隱藏的監視影片，並且成功申請再次裁決。而新曝光的監視器畫面中，可看到原本李女想要過馬路，看到後方有來車後退回來想讓腳踏車先過，沒想到學生卻打算從右方穿過行人，閃避不及才會發生擦撞。

對此蘆洲警方回應，媽媽認為因為當事人是警察眷屬，質疑警方官官相護，但員警在處理本案時均堅守行政中立立場，原本初判表對警方眷屬有利，是在警方眷屬看過初判表後，要求再多調閱週邊監視器避免爭議，經媽媽看過新畫面確認要提出二次初判表後，警方也立即給予協助，隨後李女才看到新畫面，並無袒護的狀況。

▼學生母親指控對方獅子大開口，索討2萬6千元的醫藥費。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國中生騎單車撞上警妻，母親指控蘆洲警方官官相護隱藏關鍵監視器。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國中生騎單車撞上警妻，母親指控蘆洲警方官官相護隱藏關鍵監視器。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：國中生,警眷,蘆洲,車禍,單車,國中生

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