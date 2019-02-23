北宜公路轎車高速逆向撞貨車燒成火球　幸運駕駛被救出

▲TOYOTA轎車失控逆向撞上大貨車後，便燒成火球，火勢撲滅後剩車體骨架。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

連接新北市及宜蘭縣的北宜公路35.8公里處，23日凌晨1時許，一輛轎車疑似打滑失控，逆向撞上迎面而來的大貨車，兩車對撞後轎車立刻燃燒，機警的貨車駕駛見情況危急，馬上下車將轎車駕駛從車上救出，又打電話報警，此時轎車已經燒成一團火球。警消獲報後趕到，急忙拉出水線將火勢撲滅，也將轎車駕駛送往北市萬芳醫院救治，目前得知駕駛並無大礙。

警方調查，23日凌晨1時許，35歲的孫姓駕駛開著TOYOTA轎車從新店沿著台9線北宜公路往坪林方向行駛，不料行經35.8公里處一處下坡彎道時，疑似天雨路滑，失控撞上對向車道迎面駛來的大貨車，轎車車頭全毀，貨車左側車頭也嚴重毀損。兩車相撞後，轎車便燒了起來。

52歲的陳姓貨車駕駛表示，當時載著另一名同事，要載貨到南部，見到轎車燒起來後，因為擔心自己的貨車也被火勢波及，他就馬上開車後退，2人下車將轎車車內的孫男救出。他形容，在車禍當下看到轎車車速滿快的，不知道什麼原因就從對向衝來，由於台9線只有兩線道道路狹窄，要躲都躲不掉，將對方脫出車內後，就打電話報警了。

警消獲報後，便立即派員前往現場，見到轎車整輛燒成火球，消防人員馬上拉出水線及將火勢撲滅。員警也當場對2車駕駛進行酒測，雙方酒測值都為0，警方認為詳細事故原因，還有待轄區交通分隊鑑定後才能釐清。

據陳姓貨車駕駛表示，被他救出的轎車駕駛孫男，全身有多處擦挫傷，但四肢都還能動，意識清楚，只是嚇到無法動彈，救護人員到場後，將他送往北市萬芳醫院治療，所幸經救治後並無大礙，

現場還有民眾自發性的到場，與轄區員警配合指揮交通，這場車禍一度造成台9線雙向封閉，但拖吊人員將車輛吊離後，便回復雙向通車。轄區警方及經常往來於北宜公路的貨車駕駛也呼籲民眾，北宜公路有多處盲灣，但經常有民眾超速飆車，最近天雨路滑，建議用路人小心駕駛，以免發生危險，警方也會配合加強取締，守護用路人的行車安全。

▲貨車車頭被轎車撞的嚴重毀損，轎車前保險桿還卡在貨車車頭上。（圖／記者趙永博攝）



▲由於火勢猛烈，轎車燒得只剩下鐵殼骨架。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方派遣拖吊業者，將燒毀的轎車吊離現場。（圖／記者趙永博攝）



▲臉書社團上有網友提醒用路人北宜公路有火燒車的意外事故。（圖／翻攝自臉書社團「北宜公路(追焦照.路況回報)」）