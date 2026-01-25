通緝犯騎車拒檢狂飆　3警包抄壓制畫面曝！又驗出毒駕

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名身背3條通緝的37歲溫姓男子，昨（24日）晚間騎機車行經新北大道、中正路口時，因心虛拒絕警方攔查，隨即加速竄逃。新莊警分局立即啟動攔截圍捕，經警力包抄壓制，不僅將他緝捕歸案，唾液測試更驗出安非他命陽性，訊後除依道交法第35條開罰、扣車外，並依毒品及公共危險罪移送，通緝部分解送歸案。

▼3名員警攔截將溫男壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

24日晚間9時許，新莊分局福營派出所警員陳立偉、李威霆執行巡邏勤務時，行經新北大道與中正路口時，發現溫姓男子騎機車行跡可疑，眼神閃爍躲避警車，於是上前示意靠邊停車。溫男竟加速逃逸拒檢，沿著新北大道、中正路及富國路等路瘋狂逃竄。警方啟動線上警力攔截圍捕，3名員警成功將他攔下並壓制在地。

警方當場查證身分，赫然發現溫男分別因妨害自由、毒品案遭新北地檢署通緝，另還有一條不能安全駕駛（公共危險）通緝由台北地檢署發布，另溫男神情恍惚，經唾液毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應，確認毒駕。警訊後依道路交通管理處罰條例第35條，當場扣車並開罰。除依法採尿送驗，將依毒品罪及公共危險罪（毒駕）送辦。通緝部分分別解送新北及台北地檢署。

▼溫男通緝又毒駕拒檢加速逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼溫男經唾液檢測驗出安非他命陽性 。（圖／記者陳以昇翻攝）