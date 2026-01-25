鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄鳳山深夜驚傳擄人糾紛！24日晚間11時許，鳳山分局接獲通報，瑞興路「瑞鳳停車場」疑似有人被強押上車。監視器畫面顯示，當時路口一片寂靜，下一秒兩輛自小客車突然高速衝出，其中黑色車輛竟撞毀繳費亭強行逃逸，撞擊破裂聲在深夜巷弄迴盪，黑車拖著殘骸在地面刮出火光，場面相當驚悚。

▲車輛在逃逸過程當中，將地面刮出火光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方接獲報案後趕往，透過警方隨身攝影機畫面可見，只見警車一路加速追往嫌犯方向，沿途不斷透過廣播喝令停車。抵達博愛、瑞興路口時，黑車自撞路旁，員警隨即衝下車包夾，大喊「不要跑！」、「趴下！」，嫌犯被壓制在地，地面散落一地車殼碎片，顯示撞擊力道相當驚人。

▲警方人員抵達現場控制，要求現場人員趴下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，整起事件起於債務糾紛。26歲宋姓男子與44歲溫姓男子因金錢問題遭18歲洪姓男子約出談判。過程中，19歲朱姓男子、19歲林姓男子與20歲楊姓男子企圖以暴力方式強押兩人上車。另一部由 28歲黃姓男子（在逃）駕駛的車輛在逃逸時自撞，車內的31歲張姓男子與34歲張姓男子受傷送醫，警方派員全程戒護。

鳳山分局表示，28歲黃姓男子行蹤已掌握，專案小組正全力追緝中。全案將依妨害自由、妨害秩序、毀損及傷害等罪嫌移送偵辦。