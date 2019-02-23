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租車幫把妹害賠50萬！他記恨18年殺好友　「這仇不報，跟你同姓」

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市22日發生了一起恐怖兇殺案！一名38歲林姓男子與一名38歲陳姓男子發生爭吵，竟拿出預藏的開山刀朝陳男胸腹狂刺，警消抵達時陳男已經失去呼吸心跳。警方調查後發現，原來兩人18年前曾經是好友，但當初陳男偷開林男租來的車子，結果發生車禍害林男賠了一筆錢，雙方因此結下仇怨。

根據了解，林男與陳男2人原本是非常多年的好朋友，但不料2001年林男租了一輛汽車載陳男去見女網友，陳男卻趁他熟睡之際將汽車開走，還意外撞上了路邊騎樓的柱子，車商要求他必須拿50多萬將車購回，但他當年僅20歲根本無力負擔，最後還是林父出面買下汽車。

▲▼▲鳳山新富路發生兇殺案，嫌犯當場被逮捕，他曾在臉書PO文想找到被害人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲租車幫把妹害賠50萬！他記恨18年殺好友，「這仇不報，跟你同姓」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林男後來要求陳男必須共同賠償12萬元，但陳男卻推諉說沒有錢賠，接著還更換手機號碼，導致他再也找不到人。只是林男也沒有放棄尋找，多年來透過各種方式找人，還在臉書放話「君子報仇三年不晚，我跟你沒完沒了，當初我好心讓你方便，你XX的坑我還咬我……，這仇我不報，我跟你同姓」

後來他2018年10月才透過臉書，找到了陳男如今的居住地點，他立刻上門催促陳男還錢，先寫了一封恐嚇信放到陳家的信箱，信中提到「你再不處理，三天後來找你」，接著21日又上門討錢，但陳男不但嚴詞拒絕，還酸說「你有證據就來告我！」過程中更錄下林男坦言恐嚇信是他寄的，接著到派出所提告恐嚇。

林男22日就拿開山刀上門，最後雙方談判破裂發生悲劇。其實他先前也曾在臉書PO文透露，「這筆錢是我家人付的，所以我希望他能還給我家人，有看到他的人希望你們打電話給我，拜託你們幫幫忙，最近我家人不好過，不希望禍害到他的家人，只希望他能出來說這筆錢他要怎麼還給的交代。」

▲▼▲鳳山新富路發生兇殺案，嫌犯當場被逮捕，他曾在臉書PO文想找到被害人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林男曾經在臉書透露兩人結怨的過程。（圖／記者吳奕靖翻攝／下同）

整起事件發生在22日上午6時許，當時林男上門找陳男理論、索討車禍的12萬元賠償費，結果雙方談不攏發生激烈爭吵，他就拿出了拿出預備的開山刀刺向陳男腹部，導致對方臟器外露、重傷慘死。整個兇殺過程，陳男老婆與一對兒女都在樓上目睹，當場嚇到說不出話來。

這時有見義勇為的鄰居聽到樓下有爭吵聲，拿著棍棒立刻趕下來大聲斥喝「你不要再砍了」，林男因為這一句話立刻將刀子丟下，鄰居看到機不可失立刻衝向前將人壓制等候警方到來，但當警消人員趕到現場救援時，陳男已經沒有呼吸心跳，緊急被送往醫院搶救仍宣告不治，行兇的林嫌則被制伏移送法辦。

▲▼▲鳳山新富路發生兇殺案，嫌犯當場被逮捕，他曾在臉書PO文想找到被害人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山新富路發生兇殺案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：兇嫌,長刀,臉書,車禍,賠償

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