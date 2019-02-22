維修破掉玻璃！穿鞋施工...客人逼脫「地板會髒」　他解釋無效：尊重很難？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者葉佳華攝）

網搜小組／綜合報導

一名玻璃從業者日前接到案子，客人說玻璃破掉有危險，於是他立刻前往處理，到達現場後，年輕業主要求脫鞋，他解釋施工時穿鞋防護是必要的，沒想到對方仍堅持要他拿到3樓再穿，讓他頓時傻眼，不禁感概「有時花錢不是老大，態度真的很重要！」

男網友寫下當時經過，他一到現場，年輕業主老闆就叫他脫鞋，雖然他解釋，拆玻璃時可能會掉下來，所以穿鞋施工是必要的、安全最重要；沒想到，對方竟強硬地回，「這樣地板會髒，就是要脫。」

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看到對方的態度，他也不好多說什麼，沒多久業主又說，「那麼你可以把鞋子用手拿到3樓再穿。」男網友坦言，等會兒還要下樓拿玻璃，並道謝婉拒提議，最後依對方要求全程脫鞋。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

事後，他越想越嚥不下這口氣，首先他接到電話立刻就去服務了，且報價金額不過600元，加上對方自私又不尊重專業，讓他很想反問，「拖一下樓梯地板有那麼難嗎？」

經過此事，他有了深刻的體悟，並告誡自己的孩子，「要學會尊重各行各業的人，有時花錢不是老大，態度真的很重要。」文章被分享到爆廢公社後，引來熱烈回響，網友們紛紛回應，「玻璃的安裝與拆除都是高危險性的工程」、「我去客戶家脫鞋，有些好心客戶要我們不要脫」、「他家地板比師傅的安全更重要的話，他自己去弄吧」、「手要拿鞋子，那玻璃只好往樓下丟啦」。

看到部分網友建議，可以找鞋套或塑膠袋。同行忍不住留言打臉，表示玻璃是危險易碎品，在拆除破損玻璃並換上新品時，會產生許多玻璃的尖刺碎屑，而且一般玻璃安裝在外牆邊的比例居多，有時安裝與拆卸窗框的過程中，需爬進爬出或腳踏梯子，這種登高作業真的要穿鞋保護，所以保護套、甚至塑膠袋根本沒用。

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