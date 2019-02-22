買口香糖做愛心！她付50好心不用找　白髮伯「秒抽左手小紅」：100塊剛好

▲ 賣口香糖的阿北一舉動讓原PO傻了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人都有在路邊被推銷買口香糖的經驗，價格雖然高了一些，但可以幫助有需要的人；不過也有不肖人士會利用大眾愛心，把價格拉得超高，讓人有被詐騙的感覺。一位網友昨日就遇到賣口香糖的阿伯，她表示自己當下起了憐憫之心，掏出50元硬幣想買一條，但對方卻主動抽走她另一隻手裡的100元鈔票，在她反應過來前就高速飄走，讓她大喊「傻眼到南無阿彌戰鬥陀螺」。

「傻眼到南無阿彌戰鬥陀螺！」一位女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示昨晚在一家麵攤吃晚餐時，有位全身髒兮兮的白髮阿伯走近，向她兜售青箭口香糖，「這時我憐憫之心起來，受不了無辜眼神的長輩」，從口袋掏出一張百鈔和一枚50元硬幣。

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原po表示自己把百鈔握在左手裡，並用右手付50元硬幣，還說了一聲「不用找了」。沒想到這時阿伯竟主動伸手抽走她左手的百鈔票說「100剛好」，並在原po還沒反應過來前就高速飄走。原po回過神後直覺得傻眼，「不會吧！我吃的麵也才40塊！」但也只能無奈繼續單吃眼前的一碗麵，還不能點小菜。

部分網友看完表示「就當做善事」，但多數人還是覺得這種情況已經很久了，不是自己沒愛心，而是好心都被有心人士濫用，「我也遇過，明明說50元，結果東西拿了卻要收100元，傻眼」、「我之前去台大醫院也碰到有人賣口香糖，我給他50他說一條100，我就說那50送你，口香糖我不要」、「我買過最貴的才40」、「遇過好幾次口香糖或衛生紙之類都賣100的」、「看見我都選擇無視，不是不幫忙，是現在越來越離譜」。

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