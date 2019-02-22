女人才懂！內衣「U型凶器」猛刺噴血…一拔大解放　男網全歪樓：有32D

▲萬惡的鋼圈，三不五時出來打招呼，猛刺下圍破皮。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

不論胸前那一塊大不大，女孩們一定會遇過下圍被鋼圈勒緊的疼痛感，還會莫名被跑出來的鐵線刺到破皮，最後會氣得直接拔掉永無後患。一名女網友也是被鋼圈刺到不行，怒拔「U型凶器」曬出發文，原本想好好討論這件事，沒想到全歪樓了。

該名女網友在臉書「爆廢公社」PO文說，她買這件內衣頗便宜的，也才600多元而已，沒想到買回來沒有多久，鋼圈就這樣變形跑出來了，實在被刺到太痛，只好抽起鋼圈解放，現在都換無鋼圈內衣穿了，「女生們最討厭的是應該就是內衣鋼圈跑出來吧？我到最後都會怒把鋼圈抽掉！」

▲內衣要定期更會，不然會「山崩」。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

這痛苦經驗，立刻釣出許多受害者，女網友都超有感說，「中間的戳出來，被刺到真的超痛的」、「刺到奶奶超痛」、「一直摩擦到胸部邊緣！！！！超痛，還破皮」、「刺出來的鋼圈根本凶器，每件後來都被我拔掉了～」、「柯南－鋼圈殺人事件」、「真的沒有一件是不會跑出來刺到的」、「非常痛，而且忍了一天之後，回家發現已經磨到流血了...。

不過原PO曬出的鋼圈弧度超大，讓男網友暴動狂猜測，「好大......」、「目測32D」、「「這個長度是不是表示著什麼哈哈」、「看這尺碼鋼圈抽掉，長輩應該在地上拖土了吧！」、「求罩杯杯數」、「有G」；還有人說，「我第一眼以為是釣蝦在用的天秤...」、「好大的魚鉤」，整個樓全歪掉了。

▲洗內衣也需要技巧。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

洗內衣也有學問，用洗衣機清洗的話，容易導致鋼圈變形或破壞胸罩質料纖維，最好放入胸罩專用的圓柱狀洗衣袋，減少纖維受破壞程度，而且應該以溫和中性洗衣精，配40度以下的溫水，使用慢速柔洗。

晾曬胸罩也有學問，要以胸罩中央為支點，罩杯向內對摺，不要以肩帶作晾曬支點，以免拉鬆肩帶或導致胸罩變形。另外，應該在通風位置晾曬，不要直接在陽光下曝曬，以免變色，胸罩也不能熨，否則罩杯可能變形。

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