過年有蛋捲魔咒！連當「15天早餐」她崩潰　網一看X牌推爆：我願意

▲喜年來蛋捲是超多人的最愛。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友今年春節期間，收到超多蛋捲禮盒，原本喜愛蛋捲的她，在連吃15天後舉白旗投降，而且光想就反胃。網友們一看到這個老牌蛋捲，紛紛激動表示，「超級無敵好吃」，不少人也建議她，可以拿到孤兒院或是社福機構，不僅做了一件好事，還能擺脫窘境。

女網友在爆怨公社直呼，「過年送禮能不要再蛋捲了嗎？我已連15天早餐吃蛋捲了，特別是喜年來......。」她表示，自己其實是喜歡吃的，但量實在太大，而且她咖啡、牛奶、豆漿、奶茶全配過了，還是覺得很膩。

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根據超市業者統計指出，充滿濃醇蛋香的蛋捲、及捲心酥是萬年不敗的經典年節禮盒。而擁有40多年歷史的「喜年來蛋捲」，價格不貴又好吃，CP值破表，所以備受消費者青睞。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網友們看完紛紛笑回「我好人做到底，妳幾盒沒開的，拿來我幫妳處理吧」、「蛋捲真的超級無敵好吃」、「塞肉鬆進去應該不錯喔」、「送我送我」、「轉送啦，也太有毅力了吧」、「我也是收到一大箱」。

而po文也釣出一堆死忠粉絲，直呼「我只愛喜年來，其他牌口感都偏硬」、「這牌最好吃，使用真正雞蛋，有蛋香，不像其他品牌還是用蛋液，味道就差很多」、「喜年來三個字有聲音」、「最愛吃這牌子的蛋捲了」、「咖啡口味的很好吃」。

1977年，原名「山鄉股份有限公司」的喜年來於台北新莊成立，主要生產銷售桃酥及鮑魚穌等傳統烘焙點心；同年引進港式手工煎製蛋捲的作法，再提升口感，並以「喜年來蛋捲」為名開始販售，當時憑藉著獨家秘方，加上標榜「製造過程不加一滴水」，而蔚為風靡。

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