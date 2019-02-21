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一人嚇退百位飆仔！高雄傳說「鳳山水果妹」　當地人認證：看見必逃

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▲▼一人擊退上百飆仔！高雄傳奇「水果阿嬤」在地人一見就跑。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲高雄傳奇「水果阿嬤」曾經一人擊退上百飆仔。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

每個縣市都有屬於自己的都市傳說，而這一位可以說是傳奇中的傳奇！臉書社團「爆廢公社」近日有網友分享說，鳳山有一名讓當地人看見都要退避三舍的「水果妹」，她表示「已經幾年沒再看見她了，有人知道嗎？」文章立刻勾起了許多當地人回憶，還有人直言說：「看到她，寧可闖紅燈被開罰！」

原PO日前在「爆廢公社」分享了一張，阿嬤提著寶特瓶裝水果汁的照片，並且留言說：「這算是我小時候的陰影，鳳山水果妹！」接著原PO說自己已經很多年沒有看過這位傳奇人物了，因此好奇有沒有網友最近看見過鳳山水果妹（或稱水果阿嬤），文章一出立刻引發了千人留言討論。

▲▼一人擊退上百飆仔！高雄傳奇「水果阿嬤」在地人一見就跑。（圖／翻攝自爆廢公社）

高雄都市傳說！鳳山怪婆婆強賣水果，騎士一見她闖燈逃。（圖／翻攝YouTube）

▲阿嬤會在路上推銷手工的水果汁。（圖／翻攝自爆廢公社）

有網友回應說，「這人飆車族看了都會跑」、「那陣子對蘋果有了很大的陰影」、「專賣濃稠牽絲的果汁」、「姐賣的不是果汁，是恐怖都市傳說」、「聽說這是高雄很有名的傳奇人物，曾經以一人之力擊退上百飆車族」、「一個move幹走我的珍奶和礦泉水」、「這阿嬤讓人遠遠看見就停車，比警察還好用。」

根據了解，原來這位阿嬤會在市場撿不要的蔬果和寶特瓶，接著「徒手」把水果擠壓成果汁，有時候還會將茶類和果汁互混，然後拿到十字路口跟用路人叫賣，許多網友都透露曾經被強迫推銷，有時候還會「以物易物」強拿走騎士的食物，「她曾經拿果汁跟換走我的星冰樂」，因此當地人就表示，只要行經阿嬤常出沒的路段時，總希望不要遇到紅燈，不然阿嬤有可能就會找上門。

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關鍵字：水果阿嬤,鳳山水果妹,鳳山,都市傳說

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