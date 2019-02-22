見柯文哲惹議　陳水扁：關過我的馬英九來也會見

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書影片）



政治中心／綜合報導

前總統陳水扁預計3月1日與台北市長柯文哲於高雄會面，引發獨派團體不滿。不過陳水扁替柯文哲緩頰說，當初柯文哲的「阿扁裝病說」是被媒體斷章取義，而且雖然柯文哲講出「兩岸一家親」，但起碼沒有說接受九二共識或一個中國，今天就算是關過他的前總統馬英九來，他也會同意接見。

陳水扁在臉書發布影片表示，自己是卸任總統，是台灣國家全民的公共財，而他也是個飲水思源的人，因此選擇接見不同立場的人。陳水扁說，當初落難時，敢具名跳出來關心他的是少數中的少數，柯文哲卻願意具名擔任民間醫療小組召集人，這是一輩子的恩情。

有關柯文哲的「阿扁裝病說」，陳水扁則澄清，當時柯文哲受訪的影片他看了三次，「裝病說」是遭媒體斷章取義，而柯文哲事後也曾向他道歉了三次，自己若不以「愛與包容」來諒解他的發言不當，實在是太無情無義。

而針對柯文哲主張「兩岸一家親」遭抹紅，陳水扁則說「這樣叫做紅，起碼我們還沒有聽到柯文哲市長接受九二共識、主張一個中國」，陳水扁甚至以自己為例子說，2000年總統就職演說他也講過「兩岸有共同的血緣、有共同的語言、有共同的宗教信仰」，但這也沒影響他「台灣中國、一邊一國」的主張。

陳水扁表示，柯文哲的「兩岸一家親」不是不能質疑，是否接受「一中原則」才是重點。陳水扁接著說，就算柯文哲是紅色，也比不上馬英九、郝龍斌的紅，而民主社會本來就要相互尊重，因此就算今天是關過他的馬英九要來，他也願意與他見面。