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3月柯韓會又破局？柯文哲一日雙城隔天訪陳水扁

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圖文／鏡調刊

問鼎總統熱門人選的台北市長柯文哲，近日跨出淡水河的行程不斷。本刊獨家掌握，柯文哲今年2月28日將參加台北市政府體育局主辦的「一日北高自由車活動」，當晚騎進高雄後，隔天（3月1日）「柯扁會」確定登場，柯將親自登門拜訪前總統陳水扁；不過，一直「只聞樓梯響」的「柯韓會」卻再度宣告破局，兩人選後至今無緣以市長身分會面。

據透露，這次「柯扁會」循往例採私下拜訪形式、不會公開，預計安排在3月1日午後，這將是柯文哲在去年5月「綠白分手」後，首度與陳水扁碰面。值得關注是，陳水扁今年1月底才剛大膽預言，「柯文哲市長絕對會選2020年的總統」，並稱「這隻母雞所帶領的小雞，立法委員不分區，5席7席甚至以上是有可能的」，這次兩人碰面是否觸及總統大選話題，格外敏感。

事實上，去年9月20日、九合一選舉期間，柯文哲當時赴高雄演講，柯營也一度有意規畫「柯扁會」；但據了解，因扁當時以「保外就醫」身分登上日本媒體《產經新聞》頭版的「專訪」，柯營幕僚擔心柯也捲入爭議，決定取消原先會面規畫，也未正式向扁敲定行程。

柯文哲2016年「一日雙城」、「一日雙塔」曾引發全台旋風，今年228當天，由台北市政府體育局主辦的「一日北高自由車活動」，柯將再度分段領騎；柯當天先從台北出發領騎，到新竹後再返回台北參加228中樞紀念活動；待活動結束，柯預計搭高鐵下台南與車隊會合，再一路騎進高雄。

而難得南下高雄的柯文哲，半個月前就已透過幕僚安排行程，希望能分頭與陳水扁與韓國瑜碰面。知情人士透露，2月初，柯親近幕僚就親自打了電話給陳水扁，2人敲定了3月1日碰面，至於韓國瑜，卻是一直卡關，最後宣告破局。

九合一大選後，高人氣的柯文哲和韓國瑜何時能碰面，一直是政壇焦點，儘管兩人對外都說「樂觀其成」、「順其自然」，但「柯韓會」選後至今已二度破局。第一次在上個月，高雄市觀光局長潘恆旭曾對外透露，有意規畫在今年1月27日「柯韓會」，高市府還規畫兩人在愛河旁的露天咖啡座聊天，未料最後無疾而終。

高雄政壇人士透露，北市府這次主要是透過研考會主委余家哲當聯繫窗口，與高雄市新聞局長王淺秋接洽、喬時間；韓國瑜本月底將率團出訪星馬，預計28日晚間才返台，因此柯、韓雙方原本有意安排兩人在3月1日碰面，未料，韓國瑜當天行程仍滿檔，最後兩人會面再度破局。

北市府人士則說，柯市長過去到各城市，按例都會先知會在地政府，若有時間都會安排會面，例如日前到台中，同樣與市長盧秀燕一起逛花博，但都會尊重地方首長的行程安排，順其自然就好。

而柯文哲3月1日除了「柯扁會」之外，上午預計安排一場與在地人士的早餐會，下午與扁會面後，再赴漢王飯店與商界座談、演講，傍晚則預計驅車前往屏東參加台灣燈會。


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