民進黨加強網紅直播　陳水扁：可能抓龜走鱉「嘸採工」





▲蔡英文迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在春節期間力拼直播網路聲量，19日接受CNN專訪時透露，將尋求2020總統大選連任。前總統陳水扁對此表示，蔡英文將是民進黨內總統初選唯一的候選人，對方要打一場尋求逆轉勝的選舉，但如果只是加強直播和網軍，就「嘸採工（白費力氣的意思）」。

陳水扁20日透過「新勇哥物語」表示，今年3、4月的民進黨總統初選，一定無人挑戰蔡英文，蔡英文會成為民進黨總統初選的唯一候選人，即便有人想挑戰，也不會是重量級人物，構不成威脅，因此蔡英文100％是民進黨總統候選人，這是可以掛保證的。

陳水扁以自己兩度參選總統時，民調都輸給藍營候選人，但最終仍順利當選為例，認為自己可以，那蔡英文也能，只要真正謙虛面對2018九合一大選，找出失敗的原因，好好檢討應可挽回民心。

陳水扁認為，蔡英文說敗選關鍵在民進黨上任以來，推行的改革都失敗，人民沒感受到改革的結果，這種說法很令人擔心。陳水扁說，有人認為敗選是因為中國大陸網軍，以及沒有開直播，但這不是唯一的因素，有關民生、經濟、生活的問題，很多施政造成民眾不滿才是原因，若隔空抓錯藥，認為是網軍干擾或沒找網紅直播，並朝此加強，因此「抓龜走鱉」，就「嘸採工」。

▼前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）