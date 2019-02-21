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蘇嘉全認為「蔡英文做太好」　陳水扁：還在自我感覺良好

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▲▼前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）

政治中心／綜合報導

立法院長蘇嘉全17日出席宜蘭小英之友會，針對宜蘭總會會長林金超在致詞時指總統蔡英文的表現不好，所以才會導致去年大選大敗，他反問「總統哪裡做得不好？」，認為是「做太好」才引起既得利益者反彈。前總統陳水扁對此呼籲，「要謙卑一點」，還在自我感覺良好，不是為蔡英文加分。

林金超17日表示，「雖然總統現在做的沒有讓大家很滿意」，但是蔡英文可以進入總統府，是大家共同將她推進去，九合一選舉大敗，對民進黨是非常打擊，但各界仍希望小英繼續來打拚，盼各界能像過去那段時間幫忙，讓小英繼續為這個國家、社會來打拚。

針對林金超指蔡英文的表現讓大家不滿意，蘇嘉全致詞時就反問，「總統哪裡做得不好？」他說要對蔡英文有信心，蔡英文不是做不好，而是做太好，引起既得利益者反彈；他強調，講得都是事實，並非為蔡英文辯護。蔡英文不貪、不取，從頭到尾實踐政見，卻被大家說做不好，這樣的話以後就沒有人要當總統了，大家出一張「唬爛嘴」說一說就好了；要對蔡英文有信心，勇於為政策辯論、積極討論，才有辦法扭轉局勢。

蘇嘉全跳出來為蔡英文講話的行為，讓陳水扁21日在臉書上透過影片稱，要「謙卑一點」，因為這樣不能勇於面對，謙卑檢討敗選原因，還在自我感覺良好，這不是在為蔡總統加分，而是愛之適害之。

陳水扁說，任何國家領導人所做的事情，都無法做到讓人民百分之百滿意，蔡英文這2年來做的事，不可能讓每人都滿意，但這也是民主進步最大的動力。年金、國民黨產是歷史下來的社會、政治問題，不是單用法律、法按就能解決的，沒有那麼簡單。

關於年金改革，陳水扁也提到，蔡政府作法有必要那麼狠嗎？改革要逐步漸進，年金是過去政府答應的，不能在政黨輪替後就當作不存在。

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關鍵字：陳水扁,阿扁,蘇嘉全,蔡英文

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