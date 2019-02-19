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雞蛋爆缺供貨吃緊！超商茶葉蛋醞釀漲2元？業者回應說話了

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7-11,茶葉蛋▲（圖／張一中記者攝）

▲超商茶葉蛋傳出醞釀漲價消息。（圖／資料照，記者張一中攝）

記者曾婉婷／綜合報導

全台雞蛋供應缺口每天高達100萬顆， 春節過後價格回到每台斤36.5元，價格還維持20年新高點。由於因供需失衡居高不下，不僅傳出北部地區超商為此暫時不賣茶葉蛋，甚至還有可能會調漲茶葉蛋售價，目前每顆10元不排除漲2元來到12元歷史新高。對此，四大超商業者則回應，目前盒裝蛋供貨正常，而茶葉蛋也沒有漲價計劃。

茶葉蛋可說是超商必備商品，雖然利潤一顆不到1塊錢，但卻有「帶路貨」的功能，讓消費者聞香而來，順便購買其他商品。其中，像是全台店數最多的超商龍頭小7，一年可賣出約7,600萬顆茶葉蛋，而全家便利商店一年則大概可賣4000萬顆，等於超商雙雄加起來一年可賣超過一億顆茶葉蛋，業績至少破10億元。

▲▼超商，便利商店，微波食物，茶葉蛋，熱狗 。（圖／資料照）

不過，由於缺蛋問題越來越嚴重，不僅量販跟超市業者開始實施限購策略，也傳出有些超商乾脆不賣茶葉蛋，器具都已洗乾淨放在熟食台上，甚至還有加盟主透露，之前都是靠過去價格低時的獲利在撐，但若雞蛋價格依然維持高點，那一顆茶葉蛋只賣10元根本不符合成本，不排除漲至12元以上才行，因為茶葉蛋還要被課營業稅。

對於茶葉蛋恐將漲價傳聞，小7則回應指出，目前茶葉蛋跟盒裝蛋供貨正常，也沒有調漲計劃，盒裝蛋目前仍維持一盒79元售價。全家也表示，茶葉蛋目前無調漲狀況，而盒裝蛋部分目前販售四款，分別為冷藏白殼蛋(6入69元)、冷藏白殼蛋(6入69元)、樂禮冷藏鮮蛋(白殼，6入69元)、人道飼養紅殼蛋(6入90元)，另外常溫蛋品則為CAS洗選蛋(10入72元)。

全家說，目前盒裝蛋供應穩定，且門市如向總部訂購蛋品皆會提供，但若訂購量較大，則會視狀況進行調整。另為配合農委會政策，將於2/27首次開賣進口盒裝蛋，每周自日本沖繩船運進口蛋品，每日約可供應3000～3500盒，每盒6入79元，滿足消費者生活所需。

▲茶葉蛋,蛋黃。（圖／記者趙于婷攝）

萊爾富則說，目前盒裝雞蛋與茶葉蛋正常供應，茶葉蛋目前無調漲計畫，但平均每間門市每日配送6盒盒裝雞蛋，而價格跟之前70元相比已漲至82元。另外，OK超商表示，目前盒裝蛋供貨穩定，茶葉蛋仍維持售價，沒有調漲計劃。

至於日前才調漲過茶葉蛋售價的美廉社，是否會因蛋價飆漲再調漲一波售價。對此，業者回應表示，目前茶葉蛋不會漲價，仍維持一顆9元、兩顆14元售價，而店內販售的散裝蛋部分也都會盡量滿足消費者需求，但目前廠商供應量確實有較之前減少蠻多。

而農委會日前也表示，近來天氣逐漸暖和，產蛋率也會提升，預計在氣候穩定及沒有疫病發生狀態下，2月底後產量就會趨於穩定。另為解決全台雞蛋供應缺口，剛補齊的100萬隻新蛋雞，預計3月才會產蛋，這段時間為避免消費者無蛋可用，已向加工業者調度提供市場，23日啟動進口供應140萬顆，再還給業者。

▲▼雞蛋,蛋價。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,茶葉蛋,萊爾富,OK超商,蛋價,雞蛋

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