店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

▲麥當勞推優惠券引發網友熱議。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

麥當勞雖然日前宣布調漲21項產品，但今年才剛過完農曆年，業者緊接著推出優惠券，今年一共設計了六大類優惠專區，包含買一送一、輕鬆三拼、超爽大餐、雙堡雙享等。不過，由於使用方式仍是有些消費者看不懂，對此，就有麥當勞店員跳出來神解密，回答各種問題，讓網友看完驚呼連連，「整理得好清楚！」

麥當勞自即日起至3/19期間推出長達一個月的開春優惠券，共有六大類的優惠專區，消費者只要用手機出示畫面或列印優惠券，都能以超值的價格購買餐點。業者在官方粉絲團上發佈貼文吸引不少網友按讚分享，不少人直呼要衝一波。根據優惠券上的內容顯示，分別有買一送一、輕鬆三拼80元、超爽大餐100元起、雙堡雙享餐199元起；以及超值加點專區和活力早餐優惠等。

不過，由於優惠券上的餐點眾多，以及使用方式規則有點混亂，因此仍有些消費者即使拿優惠券點餐仍有不少問題。對此，就有麥當勞店員跳出來在社交平台「DCARD」PO文解釋，「我已經站在櫃檯被問到累了！在這裡幫你們解答提醒你們 （把它頂上去讓更多人看見更好或者拿給你要去點餐的朋友看一下，我們才可以輕鬆點。」

首先，店員解釋優惠券使用方式，只要下載圖片到手機上就能使用，而紙本的優惠券也不用回收，所以不要硬要撕下來，再來就是點餐時盡量請直接告知櫃檯人員優惠券編號，如D4 B 5，這樣店員點餐速度比較快。另外，優惠券一律不可更換牛奶。

店員接下來解釋優惠券上B、C、D區會遇到的6大問題並統整指出，「優惠券是可以點玉米湯的，只是要補差額（B、C可小/大杯，D只能大杯）；優惠券餐不可加購E區；D區飲料不可換玉米湯；內容物不可更動；優惠券餐不可兌換APP買超值送xx；可以加購原本特惠的【$30紅豆/蘋果派 $40四塊雞塊 $55六塊雞塊】；買一般套餐兌換APP依然可以加購E區；買幾個套餐就只能加購幾個E區」。

至於早餐區部分，店員表示，「F1～F8 就是要先買個套餐（就是有配薯餅/雞塊 &飲料 ）才能夠加購，F9～F16 類似超值早餐啦！但比較便宜就是了，飲料$33元都可以選，就是不能選小杯玉米湯，但可以加價升級大杯玉米湯，再加$19元。」

看完麥當勞店員如此詳細的解釋，讓不少網友感到相當貼心，「好一目瞭然」、「麥當勞系4ni」、「覺得原po好有耐心...」、「身為麥包的我，看到有人發這篇真的很讚」、「辛苦了，還一一解釋」。其中，還有同樣是麥當勞店員說，「很多人在問為什麼不能換玉米湯，公文就是寫不給換鮮奶及湯，但有些店則是可以補差額換取湯的，所以還是要看店。」