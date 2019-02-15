　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼麥當勞優惠券 。（圖／資料照）

▲麥當勞推優惠券引發網友熱議。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

麥當勞雖然日前宣布調漲21項產品，但今年才剛過完農曆年，業者緊接著推出優惠券，今年一共設計了六大類優惠專區，包含買一送一、輕鬆三拼、超爽大餐、雙堡雙享等。不過，由於使用方式仍是有些消費者看不懂，對此，就有麥當勞店員跳出來神解密，回答各種問題，讓網友看完驚呼連連，「整理得好清楚！」

麥當勞自即日起至3/19期間推出長達一個月的開春優惠券，共有六大類的優惠專區，消費者只要用手機出示畫面或列印優惠券，都能以超值的價格購買餐點。業者在官方粉絲團上發佈貼文吸引不少網友按讚分享，不少人直呼要衝一波。根據優惠券上的內容顯示，分別有買一送一、輕鬆三拼80元、超爽大餐100元起、雙堡雙享餐199元起；以及超值加點專區和活力早餐優惠等。

不過，由於優惠券上的餐點眾多，以及使用方式規則有點混亂，因此仍有些消費者即使拿優惠券點餐仍有不少問題。對此，就有麥當勞店員跳出來在社交平台「DCARD」PO文解釋，「我已經站在櫃檯被問到累了！在這裡幫你們解答提醒你們 （把它頂上去讓更多人看見更好或者拿給你要去點餐的朋友看一下，我們才可以輕鬆點。」

▲▼ 麥當勞優惠卷 。（圖／取自官網）

▲▼ 麥當勞優惠卷 。（圖／取自官網）

首先，店員解釋優惠券使用方式，只要下載圖片到手機上就能使用，而紙本的優惠券也不用回收，所以不要硬要撕下來，再來就是點餐時盡量請直接告知櫃檯人員優惠券編號，如D4 B 5，這樣店員點餐速度比較快。另外，優惠券一律不可更換牛奶。

店員接下來解釋優惠券上B、C、D區會遇到的6大問題並統整指出，「優惠券是可以點玉米湯的，只是要補差額（B、C可小/大杯，D只能大杯）；優惠券餐不可加購E區；D區飲料不可換玉米湯；內容物不可更動；優惠券餐不可兌換APP買超值送xx；可以加購原本特惠的【$30紅豆/蘋果派 $40四塊雞塊 $55六塊雞塊】；買一般套餐兌換APP依然可以加購E區；買幾個套餐就只能加購幾個E區」。

▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

至於早餐區部分，店員表示，「F1～F8 就是要先買個套餐（就是有配薯餅/雞塊 &飲料 ）才能夠加購，F9～F16 類似超值早餐啦！但比較便宜就是了，飲料$33元都可以選，就是不能選小杯玉米湯，但可以加價升級大杯玉米湯，再加$19元。」

看完麥當勞店員如此詳細的解釋，讓不少網友感到相當貼心，「好一目瞭然」、「麥當勞系4ni」、「覺得原po好有耐心...」、「身為麥包的我，看到有人發這篇真的很讚」、「辛苦了，還一一解釋」。其中，還有同樣是麥當勞店員說，「很多人在問為什麼不能換玉米湯，公文就是寫不給換鮮奶及湯，但有些店則是可以補差額換取湯的，所以還是要看店。」

ET快訊
台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！出超商發飆：怎能讓我付錢
14年前Nokia 6230神了！開機一按「連上YouTub
快訊／接棒黃國昌！邱顯智當選新任時代力量黨主席

關鍵字：麥當勞,優惠券

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一整顆韓國草莓！草莓季熱銷TOP 3必吃　量販13款烘焙新品上市

脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

季節限定「日本草莓霜淇淋」回歸！小7限時任選第2件7折

情人節一起喝！小7「草莓冰茶」第2杯半價　8家優惠懶人包

少女心噴發！秒殺甜點「草莓卡士達蛋糕」強勢回歸　全聯期間限定販售

店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

影／好市多「爆紅神級好物」搶翻！一箱80包可喝2個月　網激推：一次買5箱

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

六福村最新打卡熱點！　「甜蜜魔宮」走入公主的泡泡夢境

看完購書攻略再衝書展　一次搞懂哪些書值得你掏錢買

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

影／好市多「爆紅神級好物」搶翻！一箱80包可喝2個月　網激推：一次買5箱

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

六福村最新打卡熱點！　「甜蜜魔宮」走入公主的泡泡夢境

看完購書攻略再衝書展　一次搞懂哪些書值得你掏錢買

7對夫妻日常「愛著卡慘死」影像展　台北松菸文創登場

脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

一整顆韓國草莓！草莓季熱銷TOP 3必吃　量販13款烘焙新品上市

季節限定「日本草莓霜淇淋」回歸！小7限時任選第2件7折

蝦皮看好台灣4大優勢產業　有機會拚出新南向商機

女子割腕輕生　警強制奪刀送醫救命

「蔡英文酸我打我都可以」　韓國瑜：請讓九二共識繼續走下去！

陸央行推重磅「熊貓」10元紀念幣！　最大發行量10000枚

哈日族手腳要快！「日圓先生」再預言：日圓半年內恐升破100　

3-6月百花齊放！樂遊日本靜岡　濱名湖花之祭耀眼登場

櫻花迷必看！西日本最強賞櫻景點一次告訴你

初春限定！立山黑部雪之大谷巨大雪牆霸氣登場

正宗四川火鍋高雄吃得到！霸氣雙龍頭鍋器＋獨門秘製香料

日職／火腿從美國搭機回日本　王柏融展開沖繩春訓

韓流威力《媽祖》張如君也難擋　全球城市小姐總決賽選定高雄

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

消費熱門新聞

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

店員神解析！麥當勞優惠券全攻略

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

網狂熱議！全家首發噴汁草莓熱狗

六福村打卡熱點　打造甜蜜魔宮

情人節必看「2019台北光之饗..

殺破行情！只要118萬就能開賓..

4家小出版社聯手逆襲台北書展

小7季節限定日本草莓霜淇淋回歸

看攻略衝書展　一次搞懂什麼書值..

情人節一起喝！8家優惠懶人包

更多熱門

相關新聞

脫單神器！肯德基首推湊對雙堡

迎接情人節來臨，肯德基首度推出揪伴湊對全新口味雙堡；同時，還推出雙重揪伴享優惠社群遊戲，有機會抽中多項大獎。另外，麥當勞則是推出長達一個月的優惠券，引發網友熱議。

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

麥當勞菜單改版！熱巧克力等12樣停賣

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

麥當勞驚爆綠薯條　官方回應了

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

陳意涵產後5天曝公車站自拍

丫頭喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面