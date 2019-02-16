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會員第二杯半價！星巴克限定這2天有優惠　季節限定飲品來了

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▲▼咖啡優惠 。（圖／取自官網）

▲星巴克推出星禮程「會員第二杯半價日」活動。（圖／取自粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

星巴克又推出優惠活動啦！星禮程會員於2/18、2/25這兩天到星巴克，單筆購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠，每人每次至多購買二組，活動當日11：00～20：00。另外，星巴克還推出季節限定飲品。

為迎接春暖花開的季節來臨，星巴克於2月20日在全台門市推出季節限定飲品，包括「咖啡漿果風味瑪奇朵」，以及限定推出的「典藏麥芽雪冷萃」，但只在5家門市才買得到，分別為101典藏門市、大英門市、彰化曉陽門市、永康門市、八德桃大。另自2月27日還有「冷萃柑橘三重奏」上市。

除了推出限定飲品，星巴克自2月20日也同步推出檔期食品，像是限量的草莓布丁等。同時，自2/20～3/24還推出「21年的完美印記」行銷活動，凡購買大杯（含）以上飲料即可獲得一點，集滿8、16、21點可獲得不同贈品。集滿21點可兌換限量贈品焦糖瑪奇朵造型行李掛牌&束帶乙組。

另外，Cama咖啡則與辻利茶舗聯名推出新商品，包含「抹茶咖啡拿鐵」、「黑糖抹茶咖啡拿鐵」、「黑糖抹茶鮮奶」等。 聯名檔期「咖啡抹茶季」於2/15起開跑，凡購買全飲品搭配聯名餅乾，飲品即可現折10元優惠，下午茶時段12：00後再享大杯抹茶飲品89折。

▲▼咖啡優惠 。（圖／取自官網）

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