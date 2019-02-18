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外國觀光客最愛買這款！屈臣氏「面膜瘋買榜Top 3」出爐

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▲▼ 屈臣氏獨家公開國人及觀光客「面膜瘋買榜」 。（圖／業者提供）

▲屈臣氏公開國人及觀光客「面膜瘋買榜」。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為了維持完美的膚質，許多人都會定期敷面膜、清除臉上的粉刺。對此，屈臣氏也根據銷售數據統計出熱銷面膜排行榜。另外，台灣松本清則公佈了2018年度彩妝暢銷三大排行榜。

屈臣氏根據銷售數據公佈了台灣消費者及外國觀光客近3年「面膜瘋買榜Top 3」，其中台灣人最愛前三名分別為，NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜 8入、天天美麗優酵極潤保濕面膜單片、喜凱露超涵水修護面膜單片。

至於外國觀光客的「面膜瘋買榜Top 3」則分別為，森田藥粧高保濕菁華露面膜8入、天天美麗膠囊面膜系列、露得清細白修護面膜15入。

屈臣氏指出，透過會員數據分析發現，近幾年由於極端氣候、空汙等環境因素日益加劇的影響，加上愛美族群對素顏質感好膚質的追求下，敷面膜已成為日常保養程序中重要的一環。不只台灣消費者喜愛趁著優惠期間大量囤貨面膜，外國觀光客來台也熱愛箱購MIT面膜做為自用或當伴手禮。

屈臣氏表示，面膜年度銷量連續5年屢創新高，而商品總數更高達1000項，不管是片狀、泥狀、凍狀面膜，或是針對特定部位修護的眼膜、唇膜、脖膜等。都能在實體店面或網路商店選購，另每月皆會引進多款全新面膜商品。

另外，台灣松本清日前也公佈了2018年度彩妝暢銷三大排行榜，分別為「Leun Plus」鮮嫩欲滴持妝唇釉#02小紅莓、「EXCEL」裸色深邃眼影06微醺粉棕、「KISS　ME」花漾美姬瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏。

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關鍵字：屈臣氏,面膜

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