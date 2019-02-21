維冠115死案「5人各判5年」定讞　受害人看開：還有閻羅王的審判

▲2016年台南市永康區維冠大樓因地震倒塌，造成115人死104人輕重傷，當時動員全國之力搶救傷患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2016年台南市永康區維冠大樓因地震倒塌，造成115人死104人輕重傷，經過2年多的審判全案21日定讞，對於建商與建築師均被以業務過失致死罪，被判最重刑度5年徒刑，台南市政府工務局表示尊重司法判定，也希望能藉慰亡者與撫平家屬的心靈。

2016年台南大地震，造成永康「維冠大樓」倒塌案，造成115人死亡、104人輕重傷，維冠大樓負責人林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴、設計部經理洪仙汗、大合鑽探結構技師鄭東旭等5人，被控「業務過失傷害致死罪」，法院一、二審都判5人各5年有期徒刑、各併科最高罰金9萬元；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

最高法院認為，美濃地震發生於2016年2月6日，檢察官同年4月6日起訴，追訴時效沒逾期；二審對於張魁寶、鄭進貴、洪仙汗、鄭東旭各自業務上的過失，以及其過失與被害人死亡間的因果關係，已詳述說明，沒有違反經驗、論理、證據等法則，也未違反比例原則，二審判決沒違誤，駁回上訴確定。

民事求償方面，部分受災戶與家屬、消基會、法扶會、台南地檢署已陸續各向林明輝等5人提起民事求償官司，累計約87億7500萬，訴訟審理中。

對於全案定讞，對此結果受害人李宗典坦言「判太輕」，這5人造成100多人的死亡，但被不接受也沒辦法，這是司法的判決，他也相信司法的審判之後還有閻羅王的審判，所以已經看開、不會再計較。

▲維冠大樓受災戶李宗典、洪家益等人，克服人生苦難，展現生命的正能量。

據了解，在0206強震轉眼即將邁入3周年，台南市副市長許育典及社會局長黃志中在2019年1月24日農曆年前，專程探視維冠大樓受災戶李宗典、洪家益、陳翊庭及曹瑋瓴女士，關心他們目前的生活狀況並致贈春節慰問金。當時許副市長表示，0206受災戶都非常的堅強，希望未來能跟這些災民，一起去各個中小學，向孩子們說說他們的生命故事，將他們克服人生苦難的正面能量，擴散開來。如今隨著全案定讞，希望能藉慰亡者與撫平家屬的心靈。