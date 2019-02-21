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跑16間超商搶不到！月光寶盒悠遊卡原價290元　網拍炒到7千元

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月光寶盒造型悠遊卡原價一個290元，網拍價格飆破千元（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲悠遊卡公司推出月光寶盒造型悠遊卡，原價一個290元，限量8千個已被搶光，目前在網拍上還可以買到，但每個出售價格不便宜，甚至出現一個賣到7千元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

消費中心／台北報導

日本經典動漫《美少女戰士》風潮再起，近年狂推各種聯名商品搶攻荷包，粉絲們也樂得搶購收藏，而最近與悠遊卡公司合作推出月光寶盒造型悠遊卡，限量8千個立刻被搶光，有人跑了16間超商都買不到，誇張的是，造型悠遊卡原價才290元，網拍價格飆破千元，甚至被炒到7千元！

《美少女戰士》陪伴許多6、7年級生長大，其中5位主角戰士拿的變身手杖與變身盒，可是美戰迷夢寐以求的單品，近來官方就透過聯名方式把變身道具實體化，做成手杖唇蜜或行動電源，讓粉絲可以買來收藏。悠遊卡公司也跟上這股風潮，以月光仙子的變身盒為概念設計，推出小巧可愛的月光寶盒造型悠遊卡，粉紅色立體外殼令人少女心噴發，默默的在超商引起搶購熱潮。

月光寶盒造型悠遊卡原價一個290元，網拍價格飆破千元（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲網路拍賣月光寶盒造型悠遊卡，每個價格飆破千元（圖／翻攝自蝦皮購物）

月光寶盒造型悠遊卡一個只賣290元，由於採限量發行，有粉絲為了搶到手，特地半夜到超商守候等進貨，另有網友提到自己跑了20～30間最後才終於買到一個，也有人跑了16間超商都買不到，最後轉往蝦皮、奇摩拍賣網站尋找，沒想到網拍售價超驚人，皆以千元起跳出售，價格多落在2千元上下，最誇張的是被炒到一個要賣7千元，僅管如此，仍有人願意掏錢買，其中有賣家用2,300元販售，已賣出了70個。

對此，有網友就說，「這原價多少阿 我看蝦皮有好幾個賣家都賣2000左右」、「網路賣的真的太扯……我也在苦苦等店家訂貨的回覆QQ」、「剛出黃牛價也才600多」、「其實實體品質真的超塑膠，除非對該作品很有愛，否則沒買到真的不用難過，更不值得花1千多去買」、「蝦皮那些一旦滯銷就會降價了吧」。而這股搶購潮連悠遊卡公司也大感驚訝，並表示月光寶盒造型悠遊卡詢問度高，但限量8千個不會再賣。

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關鍵字：美少女戰士,月光寶盒,悠遊卡,變身盒,水手月亮,月光仙子,網拍,拍賣,蝦皮,奇摩

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