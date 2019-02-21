台南啟動空品惡化緊急應變　查獲3處工地告發30萬元

▲台南二測站20日深夜11時，達1級預警等級，台南市也隨即成立跨局處應變小組，啟動預警一級應變措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局2月21日出動3架無人機，執行空拍稽查空污，包含新化、關廟、歸仁、仁德、後壁及新營等行政區，巡視約215公頃，查緝露天燃燒、裸露揚塵、工地及工廠污染等事項，共計告發3處工地，依空污法各處10萬元罰鍰。

近日因北風及南風的風速都不強，形成的南北風輻合帶，2月20日起便在雲嘉南地區上下移動，濃度則隨著幅合位置有高有低，導致從20日深夜11時，台南二測站達1級預警等級，台南市也隨即成立跨局處應變小組，啟動預警一級應變措施。

環保局長林淵淙表示，環保局昨日已啟動應變措施，包括通知台南市排放量大工廠62家提升防制設備效率等減少空污排放措施、通知99處營建工地提高裸露地灑水頻率，並出動洗街車或人工針對工地出入口及周邊道路加強洗街、通知10家大型餐飲業者，要求確認油煙防制設備正常運轉，環保局也出動稽巡查人員加強工廠、工地稽巡查。

環保局表示，市府官方LINE、「台南Today」及「台南市環保局」臉書也於這兩日緊急發布通知，因風速微弱，台南市與外縣市污染物明顯滯留，空氣品質顯著轉差，提醒大家在此期間採取防護措施，並盡量減少戶外劇烈運動，外出配戴口罩。

而本次空品不良將於21日晚間南風增強，空氣品質將逐漸改善，台南市政府也將會持續執行應變的工作，減緩空氣污染。