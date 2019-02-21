華航獲准加入TSA Pre預先安檢計畫　離境美國6航點5分鐘搞定！

▲華航獲准加入TSA Pre預先安檢計畫，符合資格的旅客搭乘華航離境6美國航點，安檢5分鐘搞定。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航宣布，獲美國運輸安全管理局（TSA）核准加入預先安檢計畫（TSA Pre），22日起符合資格的旅客搭乘華航執飛紐約、舊金山、洛杉磯、安大略、檀香山及關島等6航點離境美國時，可由指定通道進入安檢程序，縮短安全檢查時間。

預先安檢計畫由美國國土安全部（United States Department of Homeland Security, DHS）所屬美國運輸安全管理局（TSA）辦理。除了美國公民、國民及合法永久居留者可直接付費申請資格外，台灣旅客也可付費使用全球通關計畫（Global Entry），於美國海關暨邊境保護局（CBP）官方網站填覆相關申請資料，並上傳台灣警察刑事紀錄證明、護照、ESTA（Electronic System for Travel Authorization）旅行許可證／美國簽證及第二種含照片之證件等，在取得9位數的PASS ID號碼後，可享有相同服務。

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▲符合資格旅客搭乘華航，預定班機前登錄資料，在離境美國6航點時，可享有快速安檢服務。（圖／華航提供）

旅客完成身份認可核准後，在預訂班機時，通知旅行社或華航客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享有快速安檢服務。未來將開放旅客線上購票時，直接於本公司官網輸入PASS ID號碼。

加入美國預先安檢計畫後，符合資格認可的旅客搭乘華航離美航班，可依指定通道進入安檢程序，受檢時不須脫去皮帶、外套、鞋或拿出筆記型電腦與液體類（與原規定相同，每瓶不超過100毫升；總量不超過1公升），加快安檢程序，省下繁瑣的排隊等候時間，享受便捷服務。