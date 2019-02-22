蘆洲媽虐童「一邊錄影一邊打」！夫妻失和鬧離婚　警方曝光真相

記者趙蔡州、陳以昇／新北報導

新北市蘆洲日前傳出虐童案件，原來是有一名媽媽疑似在酒醉後，動手打兒子巴掌、扯兒子的頭去撞地板。新北市警方接獲報案後立刻派人前往調查，發現目前孩子正在跟阿嬤同住，影片則是今年1月時左右拍攝的，當初爸爸還有報警、驗傷通報社會局處理。

新北警察局蘆洲分局初步調查，影片內容發生的確切時間和內容，根據第一時間詢問親屬的說法，應該是1月份時集賢派出所受理的家暴案件，當時動手及拍攝影片的是媽媽，動手的原因是小孩子吃飯時把碗弄到地上，媽媽不滿食物撒滿地才會打人。

▲警方表示，影片發生時間應是在1月，集賢派出所受理的家暴案件。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

蘆洲分局表示，案件則是由父親打電話報案，但當初員警上門時沒有看見爸爸，受理後也有帶小孩去驗傷，並且轉介社工介入處理、同時也有申請保護令。此外，根據知情人士表示，現在夫妻倆正在鬧離婚官司，爸爸疑似要爭奪兒子監護權，才會請友人曝光影片，詳細案情仍待警方釐清。

案情是有一名網友在臉書曝光虐童影片，影片也立刻在網路引發瘋傳，引發新北市警方、社會局介入，還有網友立刻趕到事發住處要討公道，警力也因此加派大量人員前往，深怕現場出現了暴力的衝突情況，甚至還有員警手持步槍在旁邊嚴陣以待、維護秩序。

▼新北蘆洲傳虐童，警方到場找人，網友群聚怒討公道。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）