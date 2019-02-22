　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／綜合報導

桃園市中壢林勤人診所爆出性侵女病患醜聞！林姓醫師去年4月利用手術機會加重麻醉劑量，在手術台上趁機性侵孕婦，不料妻子懷疑他在診所偷情，老早就偷偷安裝針孔，結果意外錄下犯案過程。事後，桃園市議員王浩宇爆料，這間診所其實是中壢著名的「移工夾娃娃診所」，受害者是印尼籍移工。鄰居則指出，診所前身是凶宅，20年前曾有櫃姐遭到殺害。

根據檢方調查，61歲林姓醫師當天中午11點多要替一名年約30歲的女子做引產手術，但他利用業務之便，將原本要施打的10cc麻醉劑量，又多添加3cc，使得女患者陷入昏迷時間延長。

林醫眼見藥效發作，立刻找藉口支開在旁擔任助手的女兒，先是伸舌偷舔女子下體，隨後直接在手術台上性侵得逞，不料整個過程早已被悄悄錄下，成為鐵證。

▲▼中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃。（圖／東森新聞）

▲林姓醫師支開女兒後，對女子伸出狼爪。（圖／東森新聞，下同）

原來，林妻一直懷疑先生出軌、與女病患有姦情，又擔心會有醫療糾紛，所以早就暗中在診間偷裝針孔，但沒想到錄到的不是偷情畫面，而是先生性侵女病患，讓她憤而報警。

林姓醫師坦承，一般引產手術固定麻醉劑量為10cc，但他擔心性侵過程會耽誤手術時間，所以臨時多施打3cc麻醉藥劑，趁對方失去意識時性侵。

▲▼中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃。（圖／東森新聞）

▲針孔拍下丈夫性侵女病患，妻子心痛報案。

檢方偵辦後，根據林醫女兒證詞及種種證據，將全案依加重強制性交罪起訴。不過，受害者是直到被警方通知，才知道自己遭醫師性侵，是既氣憤又難過。

為此，《ETtoday新聞雲》記者21日下午致電林妻，但她激動表示「該說的都說了，還能回答什麼？」甚至語帶哽咽地強調「林醫師已經60歲了，請給我們一條活路」，唯一能給的回答的就是「林醫師是個好醫師、好父親」。

▲▼中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃。（圖／東森新聞）

▲診所去年10月歇業後，招牌也在近日悄悄拆掉。

議員王浩宇指出，這間診所位處東南亞移工密集的前站區域，是中壢著名的「移工夾娃娃診所」，平時幾乎沒有台灣人在此就醫，「本次受害的孕婦就是印尼籍外籍移工」，但因為語言不通、人生地不熟，很難透過既有管道捍衛權益。

王浩宇呼籲，「我要求衛生局會同勞動局外勞事務科主動徹查、關心近幾年曾在此引產墮胎的外籍病患，必要時擴大調查、訪談，確保受害者都能獲得正義伸張。」

▲▼中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃。（圖／東森新聞）

▲林姓醫師過去曾涉詐領健保費，遭衛生局懲處。

附近鄰居表示，去年聽聞診所「出事」關門，但沒想到是涉及性侵，因為之前曾看過夫妻吵架，太太一路被醫生追打，還跑出診所外求援，所以印象很深刻。根據《自由時報》報導，中壢老一輩都知道該棟診所20年前發生過兇殺案，曾是被法拍的透天厝，所以當初林勤人接手將1、2樓作為診所，3樓以上作為住家，一度引發鄰里議論。

鄰居透露，當時八大行業發達，附近還有不少百貨公司，租屋房客多以酒店小姐、櫃姐為主，不料20年前一名櫃姐因為感情糾紛慘遭殺害，導致房客一度跑光，還讓這棟透天厝2度淪為法拍屋。後來林勤人接手，大家心想「醫德」應可鎮住凶宅，怎料接連爆出夫妻失和、性侵等醜聞，如今只能走向歇業一途，令人不勝唏噓。

▲▼中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃。（圖／東森新聞）

▲林姓夫妻面對鏡頭不願多談，匆匆雙載離去。

▲▼中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃。（圖／翻攝自臉書）

▲王浩宇在臉書發文，指事發診所是中壢有名的「移工夾娃娃診所」。

ET快訊
快訊／蘆洲醉母扯男童頭撞地板　鄉民夜衝現場
蘆洲酒鬼媽抓兒頭撞地！直播破2萬人　警步槍到場

關鍵字：中壢,林勤人婦產科,診所,性侵,引產,女病患,狼醫,凶宅,櫃姐,移工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃

蘆洲母「拉男童頭撞地板」影片曝光！鄉民擠爆巷口踹共　社會局說話了

快訊／蘆洲酒鬼媽「抓兒頭撞地板」！公憤直播破2.6萬人　警配步槍到場

快訊／蘆洲醉母扯男童頭撞地板、狂甩巴掌　破百鄉民夜衝現場救人

輔大旁性侵正妹「讓妳OO」！外籍男下樓一看傻眼　神救援逆轉

內湖90歲老翁遭輾「雙腿變形」亡！26歲水泥車駕駛懊悔蹲坐路邊

影／新北市成立「紅火蟻專管中心」　協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害

影／綁6天燈齊升空變火球速墜地　業者遭開罰3000元

快訊／搶救海上喋血海署推B計畫　特勤隊員搭機登船肉搏

駁二離奇車禍　轎車「不明原因」連環撞…9人衰遭波及

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃

蘆洲母「拉男童頭撞地板」影片曝光！鄉民擠爆巷口踹共　社會局說話了

快訊／蘆洲酒鬼媽「抓兒頭撞地板」！公憤直播破2.6萬人　警配步槍到場

快訊／蘆洲醉母扯男童頭撞地板、狂甩巴掌　破百鄉民夜衝現場救人

輔大旁性侵正妹「讓妳OO」！外籍男下樓一看傻眼　神救援逆轉

內湖90歲老翁遭輾「雙腿變形」亡！26歲水泥車駕駛懊悔蹲坐路邊

影／新北市成立「紅火蟻專管中心」　協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害

影／綁6天燈齊升空變火球速墜地　業者遭開罰3000元

快訊／搶救海上喋血海署推B計畫　特勤隊員搭機登船肉搏

駁二離奇車禍　轎車「不明原因」連環撞…9人衰遭波及

摩鐵廁所怪聲「離開這裡」！情侶燒炭想冥婚　她離職一看新聞嚇傻

中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃

蘆洲母「拉男童頭撞地板」影片曝光！鄉民擠爆巷口踹共　社會局說話了

費城人卯起來先搞定哈波　準備再簽凱戈或金柏瑞

小鹿斑比對抗哥吉拉？別去找外星人，否則會被徹底毀滅

又多了一家門市　客美多咖啡八德店2/22開始試營運

杜拜女網賽／謝淑薇、詹家姐妹4強碰頭　上演世紀對決

《陰屍路》創收視新低！　收視率與上季相比降低40%

秒殺！馬查多教士球衣被掃光　球團暫時停售商品

陸化妝品公司盜肖像…林志玲怒告！法院判她勝訴可獲22.8萬元

代民消災！台東天官堂元宵遶境　七爺「吃炮」火燒衣眾人急滅火

社會熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救..

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

即／蘆洲酒鬼媽虐兒！公憤直播破..

內湖90歲老翁遭輾斃　26歲駕..

無良色醫師病床上性侵女病患　遭..

狂甩孫女4巴掌！母一旁冷眼：撿..

手術台性孕婦　婦產科狼醫「回應..

狼醫性侵孕婦　妻淚訴「放我們一..

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　..

重機騎士摔車　友人幫阻車120..

正妹醉倒Uber　警忍笑Cal..

新莊惡狼！把落單女子拖進樓梯間..

維冠受害人看開：還有閻羅王的審..

快訊／搶救海上喋血海署推B計畫..

更多熱門

相關新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

新北市一名黃姓男子去年12月底深夜酒後亂性，不僅在輔仁大學旁強拉年輕正妹，還把人拖進公寓樓梯間意圖侵犯，好在一名外籍男子意外撞見，立刻英雄救美，才讓女子逃過一劫。案經偵辦，新北地檢署20日依強制性交未遂等罪將黃男起訴。

手術台性孕婦　婦產科狼醫「回應」了

狼醫性侵孕婦　妻淚訴「放我們一條活路」

妻架針孔防醫糾　意外揪狼醫性侵

新莊惡狼！把落單女子拖進樓梯間性侵

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

即／蘆洲酒鬼媽虐兒！公憤直播破2.6萬人

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

內湖90歲老翁遭輾斃　26歲駕駛坐路邊懊悔

陳意涵產後12天崩潰！

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面