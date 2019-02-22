中壢狼醫「林勤人診所」驚爆是凶宅！櫃姐被殺慘死　20年後專替移工夾娃娃

社會中心／綜合報導

桃園市中壢林勤人診所爆出性侵女病患醜聞！林姓醫師去年4月利用手術機會加重麻醉劑量，在手術台上趁機性侵孕婦，不料妻子懷疑他在診所偷情，老早就偷偷安裝針孔，結果意外錄下犯案過程。事後，桃園市議員王浩宇爆料，這間診所其實是中壢著名的「移工夾娃娃診所」，受害者是印尼籍移工。鄰居則指出，診所前身是凶宅，20年前曾有櫃姐遭到殺害。

根據檢方調查，61歲林姓醫師當天中午11點多要替一名年約30歲的女子做引產手術，但他利用業務之便，將原本要施打的10cc麻醉劑量，又多添加3cc，使得女患者陷入昏迷時間延長。

林醫眼見藥效發作，立刻找藉口支開在旁擔任助手的女兒，先是伸舌偷舔女子下體，隨後直接在手術台上性侵得逞，不料整個過程早已被悄悄錄下，成為鐵證。

▲林姓醫師支開女兒後，對女子伸出狼爪。（圖／東森新聞，下同）

原來，林妻一直懷疑先生出軌、與女病患有姦情，又擔心會有醫療糾紛，所以早就暗中在診間偷裝針孔，但沒想到錄到的不是偷情畫面，而是先生性侵女病患，讓她憤而報警。

林姓醫師坦承，一般引產手術固定麻醉劑量為10cc，但他擔心性侵過程會耽誤手術時間，所以臨時多施打3cc麻醉藥劑，趁對方失去意識時性侵。

▲針孔拍下丈夫性侵女病患，妻子心痛報案。

檢方偵辦後，根據林醫女兒證詞及種種證據，將全案依加重強制性交罪起訴。不過，受害者是直到被警方通知，才知道自己遭醫師性侵，是既氣憤又難過。

為此，《ETtoday新聞雲》記者21日下午致電林妻，但她激動表示「該說的都說了，還能回答什麼？」甚至語帶哽咽地強調「林醫師已經60歲了，請給我們一條活路」，唯一能給的回答的就是「林醫師是個好醫師、好父親」。

▲診所去年10月歇業後，招牌也在近日悄悄拆掉。

議員王浩宇指出，這間診所位處東南亞移工密集的前站區域，是中壢著名的「移工夾娃娃診所」，平時幾乎沒有台灣人在此就醫，「本次受害的孕婦就是印尼籍外籍移工」，但因為語言不通、人生地不熟，很難透過既有管道捍衛權益。

王浩宇呼籲，「我要求衛生局會同勞動局外勞事務科主動徹查、關心近幾年曾在此引產墮胎的外籍病患，必要時擴大調查、訪談，確保受害者都能獲得正義伸張。」

▲林姓醫師過去曾涉詐領健保費，遭衛生局懲處。

附近鄰居表示，去年聽聞診所「出事」關門，但沒想到是涉及性侵，因為之前曾看過夫妻吵架，太太一路被醫生追打，還跑出診所外求援，所以印象很深刻。根據《自由時報》報導，中壢老一輩都知道該棟診所20年前發生過兇殺案，曾是被法拍的透天厝，所以當初林勤人接手將1、2樓作為診所，3樓以上作為住家，一度引發鄰里議論。

鄰居透露，當時八大行業發達，附近還有不少百貨公司，租屋房客多以酒店小姐、櫃姐為主，不料20年前一名櫃姐因為感情糾紛慘遭殺害，導致房客一度跑光，還讓這棟透天厝2度淪為法拍屋。後來林勤人接手，大家心想「醫德」應可鎮住凶宅，怎料接連爆出夫妻失和、性侵等醜聞，如今只能走向歇業一途，令人不勝唏噓。

▲林姓夫妻面對鏡頭不願多談，匆匆雙載離去。

▲王浩宇在臉書發文，指事發診所是中壢有名的「移工夾娃娃診所」。