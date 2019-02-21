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華航機師罷工彌補專區上線！申請資格、辦法一次看　散客最多賠250美元

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▲▼華航機師罷工，地勤處理旅客票務。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師罷工「彌補專區」正式上線，個人旅客若符合申請賠償條件，即可憑登機證及單據申請。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工14日落幕，航班也在21日回歸正常班表營運。針對在罷工期間行程受到影響的旅客，華航機師罷工「彌補專區」也正式上線，個人旅客若符合申請賠償條件，即可憑登機證及單據申請，由華航檢核後提供合理補償，每位旅客上限為250美元，至2019年5月31日截止收件。

根據華航公告，2月8日至2月14日間公布取消2月20日以前的航班（凡在2月15日起公布取消的航班不在申請範圍），只要在上述期間受影響班機機位並持個人機票，且符合下列條件之一的旅客，將提供服務彌補：

請繼續往下閱讀...

●搭乘華航或華信航空班機起飛時間延誤6小時以上
●班機取消簽轉他航班機起飛時間延誤6小時以上

▲▼華航罷工 松機情況 工會代表說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對機師罷工而受影響的旅客，若符合申請條件，最多可獲得上限250美元的補償。（圖／記者屠惠剛攝）

華航表示，因罷工衍生的住宿、餐費與交通（包括地面交通及另購他航機票）等合理之額外與必要費用，可至服務彌補專區（https://news.china-airlines.com/emer/reimbursement.aspx）申請，需上傳提供登機證或搭機證明（必要條件）與相關單據。華航在檢核後會酌予補償，每人上限USD250現金（或等值外幣）；團體旅客部分將由原開票旅行社與華航各地分公司進行後續作業。

申請步驟
1.煩請連結並輸入您的中、英文姓名、訂位代號、班機日期與班號，另請提供您的聯絡電話、電子郵件、地址與郵遞區號，以供華航公司後續聯繫與辦理。

2.另請提供您在台灣的銀行資料（包括戶名、帳號、銀行名稱與分行名稱），以供後續匯款事宜。

▲▼華航罷工 松機情況 工會代表說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航機師罷工「彌補專區」上線，將於2019年5月31日截止收件。（圖／記者屠惠剛攝）

華航表示，非台灣地區的國外旅客，提供相關資料後，將由鄰近的國外分公司或營業所辦理。該專區僅提供個人旅客線上申請，因系統不接受單據補件，敬請配合一次完成申請，專區將於2019年5月31日截止收件。（已獲各站提供彌補之項目請勿重複申請）

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關鍵字：華航,華航機師,機師罷工,交通部,機師工會,華航罷工賠償

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