蘆洲母「拉男童頭撞地板」影片曝光！鄉民擠爆巷口踹共　社會局說話了

記者趙蔡州／綜合報導

新北市蘆洲傳出一起虐童案件，臉書有網友上傳影片爆料，一名母親疑似在喝酒醉後，對兒子呼巴掌、扯頭去撞地板、逼吃灑在地上的飯，並且不斷怒罵髒話，影片曝光後立刻引發瘋傳。新北警方接獲報案後已經介入調查，新北社會局也前往處理，目前傳出疑似家庭關係不睦，因此才導致虐童狀況。

根據了解，虐童影片在網路上曝光後，有網友立刻趕到事發住處，直播一度突破2.6萬人觀看；警方第一時間也到場敲該戶大門，但沒人回應，加上樓下民眾人數愈來愈多，因此請求加派警力，以防現場情況失控。稍早大批警力到場後皆荷槍實彈，還有員警手持步槍，以維護秩序。

▲新北蘆洲傳疑虐童，網友群聚夜衝討公道，警方也出動大量人力到場處理。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

新北市警方22日0時許也在臉書發佈消息說，目前蘆洲分局的員警已經到當事人在三重住處，經查訪後小孩很安全、沒有受暴情事，「已經由社工到場和我們同仁一起確認安全，孩子正在奶奶安置在其他地方。」、「我們會持續關注，確認孩子的安全，謝謝大家的關心！」

根據聯合新聞網報導，新北家防中心主任許芝綺表示，目前已經請警政單位前往當事人家中，將孩子與主要照顧者（爸媽）帶往派出所，他們將會派遣社工會合並進行評估，至於影片是不是今天（21日）發生的，詳細情況仍要進一步調查釐清。

此外，由於爆料者在上傳影片時，曾經透露過孩子母親的住處，因此有許多網友前往堵人，還到母親的住處高喊對方名字，警方怕發生意外也派人到場處理。