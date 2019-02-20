客機飛越超級滿月！退休校長背單眼守4hr　「喀擦」神捕捉元宵最美剪影

▲飛機越過超級月亮，留下完美剪影。（圖／張文良授權提供）

記者徐溱謐／綜合報導

昨（19）日是元宵節，也恰巧是1800年至2050年間，唯一一次在元宵節出現年度最大滿月，不少民眾都把握機會在月光下度過佳節。熱愛攝影的退休校長張文良在夜幕中守了整晚，就是為了捕捉難得一見的超級月亮，結果正巧拍下一架客機飛過月亮的剪影，美麗的景色讓不少網友看了都忍不住驚嘆，真的好漂亮！

嘉義縣退休校長張文良昨天晚上6點多就拿著相機守在月下，希望能拍到難得出現在元宵節的超級月亮，但傍晚雲層較厚，直到7點多才逐漸消散，10點多突然一架飛機出現在夜空中，他驚喜之餘也期待客機能飛到月亮附近，沒想到真的成真了，讓他順利捕捉到飛機飛過月亮形成的美麗剪影。

請繼續往下閱讀...

張文良表示，當天晚上是用Canon7D2相機以600mm長鏡頭拍攝月亮，因為快門調1/400秒，所以並沒有使用角架，就只是拿著相機對著月亮一直拍，沒想到飛機竟然真的飛進他的鏡頭，讓他拍下這超級難得的美照，但他也略感可惜地說，「忘了用連拍，要不然一定更棒」。

▲他上網查詢發現該航班是華航從日本大阪飛往高雄的客機。（圖／張文良授權提供）

事後張文良也上網查詢該班飛機的資訊，原來是一架華航從日本大阪飛往高雄的客機，在10點多飛過嘉義上方，剛好被他捕捉到飛越元宵節超級月亮的畫面。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！