華航「747總機師」被爆高空爽打盹！自請處分記申誡…轉身秒復仇

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華航機師罷工才剛落幕，近日又有機師流出影片爆料，指控華航747總機師竟在駕駛座上低頭直接睡著，罔顧高空飛安；在事件曝光後，該名總機師已經自請處分認錯，也遭華航記申誡懲處。但知情機師再爆料，由於總機師在華航內部是主管職，「因為他也不知道是誰舉發他，所以後來在模擬機考試時，他還一口氣當掉很多人！」報復意味相當濃厚。

照片中，總機師身穿制服、頭戴耳機，做在機艙駕駛座上低著頭緊閉雙目，仔細一看竟然是「開飛機開到睡著」，罔顧高空飛安，也將身後數百名乘客的生命視若無物，全程全被身旁的另名副機師拍了下來。

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▲總機師身為主管，但卻未能以身作則，遭基層機師怒轟「連基本飛行都不及格」。（圖／東森新聞）

事實上，依照台灣法規，機師在駕駛座上睡覺已然觸法，知情的內部機師也表示，在影片流出之後，該名總機師自知有錯，已向上層自請處分，也被記了一支申誡。知情機師坦言總機師「開到睡著」根本一點都不意外，「疲勞大家難免都會有啦，但你是總機師，身為一個長官，要以身作則啊！」

對於該名總機師打盹被記了一支申誡，知情機師坦言這樣的處分並不是很嚴重，但更令人畏懼的是，由於總機師無法確認是誰私下舉發他，因此在後來的模擬機考試中一口氣當掉許多人，「可能是在報仇！」知情機師也建議，「總機師的管理領導風格沒有得到大家的認可，我們也希望主管職可以開放某種程度的票選，讓它有民意基礎嘛，就不會讓這種人、一些根本連基本飛行都不及格的人上去當官！」

據悉，該名總機師任職近20年，資歷相當深厚，但身為主管職卻無視飛安，大剌剌地坐在駕駛座上睡著；對此，華航也作出回應，表示該起事件發生在罷工之前，公司也依照規定懲處，但同座的副機師未善盡提醒責任，反而還拍照留存爆料，行為相當不當，華航基於重視飛安原則，違反規定者將從嚴處分。

▼華航針對這起事件做出回應，強調已依規定懲處。（圖／東森新聞）