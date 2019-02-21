「尞天穿 迎客來」　來開台金山寺擲筊乞粄求好運　

▲「尞天穿」活動將於2月24日上午9時開始，現場結合天穿日女媧補天的神話，特製大型五色粄進行獻祭，邀請民眾擲筊乞粄，為新的一年祈求增添福氣。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新年節慶一般到元宵結束，傳統客家習俗「有做毋做，尞到天穿過」，則是要到農曆正月廿日「天穿日」才算過完年。新竹市全國客家日以「尞天穿」為主題，於2月24日在開臺金山寺及靜心湖舉辦，內容包括古禮祭天、藝文鬥鬧熱、色粄補天DIY、環湖健行抽平板等，還有「乞粄添福氣」擲聖筊大賽，將送出重達15斤的大型五色粄，歡迎民眾前來試手氣，闔家度過悠閒時光。

副市長沈慧虹表示，「尞天穿」活動將於2月24日上午9時開始，先在開臺金山寺舉行祭天祈福儀式；10時舉行開幕式，現場結合天穿日女媧補天的神話，特製大型五色粄進行獻祭，邀請民眾擲筊乞粄，為新的一年祈求增添福氣，擲出最多連續聖筊者可將五色粄帶回家，全部活動至下午4時30分結束，歡迎大家前來試試身手。

未能贏得五色粄的民眾也別氣餒，活動現場還規劃有300人的「色粄補天DIY」，分為六個梯次，讓民眾親身體驗客家粄食從備料、捏製、印模、蒸炊的製作過程，運用巧思捏出專屬的色粄，文化傳承及手作趣味兼得，適合闔家參與親子同樂。

舞臺區則邀請在地欣蕾舞蹈團、客家社團、艸雨田舞蹈劇場、及曾入圍金曲獎的客語歌手陳瑋儒，共下「藝文鬥鬧熱」；欣蕾舞蹈團新編舞碼「尞天穿 迎客來」，以舞蹈重現早期客家過年習俗，加入現代舞蹈元素，增添新年喜慶氛圍。

另外，在靜心湖周邊的活動，則安排有「五色石搜索行動」闖關遊戲，以女媧補天作為故事背景，邀請民眾化為小泥人，連闖五關集滿五色石，完成補天任務後，可以獲得客家美食一份，還可以參加健行抽平板、相機、掃地機器人等多項大獎，歡迎市民朋友踴躍參加。