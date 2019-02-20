櫻花盛開季！新竹公園櫻花開了　櫻花樹下野餐超浪漫

▲百年歷史的新竹公園櫻花目前盛開約七到八成，已經到了最好的賞花時節，市府於本周日24日舉辦新竹公園賞花季活動，邀市民共同賞花、野餐、逛市集、聽音樂。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹公園櫻花開了！百年歷史的新竹公園櫻花目前盛開約七到八成，已經到了最好的賞花時節，市府於本周日24日舉辦新竹公園賞花季活動，邀市民共同賞花、野餐、逛市集、聽音樂，宣傳記者會上市長林智堅表示，只要來到新竹公園，就能感受到春天來了，公共建設的改造加上優值藝文活動，就是新竹市的幸福方程式，新竹公園今年整片美麗的櫻花陪伴市民，就是最好的例子，邀請市民24日共襄盛舉，一同感受春天氣息。

林智堅市長也預告，與新竹公園緊臨的新竹市立動物園本年度就會完工，屆時將以很出色的設計讓大小朋友一同探索學習，孔廟旁的兒童探索園區，市民廣場也會陸續完成，讓18公頃的新竹公園成為全市最優質的環境與公共空間，本周日邀請大家不吝於分享，邀請外縣市親友一同來新竹市賞櫻參加最精彩的野餐音樂活動。

目前整個新竹公園內大約有850棵櫻花樹，公園歷經一年多施工，麗池園林日前重新啟用，年初並完成櫻花移植，今年在百年公園櫻花下，和家人、朋友一起野餐，更幸福更浪漫，林智堅市長邀請更多家庭朋友們帶著可口的餐點到新竹公園賞櫻野餐，感受櫻花樹下的愜意與悠閒。

2月24日新竹公園「野餐日」於上午11時開始邀請民眾自備野餐墊，帶著全家或與情人、朋友一起至圓形舞台區的草地野餐，舞台區的音樂會，邀請了藍色警報、達康.COME、廣原會三味線、凹與山、安妮塔克及街頭雜耍等表演者帶給民眾歡樂的野餐時光。

活動當天有春日市集，特別挑選了春日精選良品及甜點、咖啡、輕食等還有芙洛麗飯店及竹湖暐順麗緻文旅，為無暇自備野餐餐點的朋友推出限量餐點，供民眾挑選，除此之外，今年特別安排茶席體驗，置身此處賞花品茗，別有風味。

新竹市暖冬加碼補助到3月3日止，歡迎來到新竹賞花，參與新竹公園野野餐賞櫻與十八尖山健行闖關活動，一同感受春意生機盎然的新竹美景。活動詳情及交通規劃請搜尋粉絲專頁「新竹市賞花季」，呼籲賞花民眾多搭乘大眾運輸前往活動會場。