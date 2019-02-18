新竹市總圖書館興建計畫通過　預計2022年底落成啟用

▲由於民眾閱讀需求量高，現文化局所在建築於民國1980年設立，樓地板面積約7000平方公尺，空間不足已無法擁有更多藏書。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

備受市民期待的「新竹市總圖書館」興建計畫，日前獲教育部核定2022111年底落成啟用，樓地板面積約2萬平方公尺，空間規畫包括圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等，較目前圖書總館約大上3倍以上，將充分滿足市民學習與藝文休閒需求。

竹市擁有所得高、出生率高、教育水準高及平均年齡低「三高一低」城市體質，轄內科研機構多，市民對文化設施有高需求，據2018天下幸福城市大調查，竹市公共圖書館每人可分配1.8本藏書，但每人平均借閱量高達4.3本，民眾閱讀需求量高，現文化局所在建築於民國1980年設立，樓地板面積約7000平方公尺，空間不足無法擁有更多藏書。

「總圖書館是我向市民的承諾。」新竹市長林智堅表示，上任之初即開始構思興建總圖書館，過去國外考察時，也特別留意各城市圖書館的規劃，如去年參訪美國加州庫比蒂諾市立圖書館，也特別考察其空間規劃、融入科技的管理系統等。去年開始正式向中央提案，近日終於成功核定，也能兌現這個政策；未來將借鏡日本太田市圖書館、美國加州庫比蒂諾市立圖書館及高雄市總圖的設置經驗，讓竹市的閱讀、教育及文化空間獲得新一波的發展動能。

林智堅市長表示，新竹市圖書館總館將成為城市的新地標，秉持擴大使用空間、增加多元館藏、強化展覽功能與親子共讀空間等四大原則，不僅增加多元文化、童書及視聽資料，同時擴大親子共讀空間，讓孩子擁有舒適的環境閱讀。

文化局長黃竫蕙表示，「新竹市總圖書館」興建計畫，除了配合硬體建築環境興建，為因應未來資訊及教育發展趨勢，也將同步強化服務面向，結合新竹人文與科技城市特性，在新總圖內打造出以STEAM為導向的創客基地，藉由軟硬體相互搭配，造就更易於親近及體驗的學習空間，協助養成下一世代新興人才，以強化城市競爭力。

新竹市府未來亦將投入4億元配合款，連同教育部4億元補助經費共計8億元來籌建新竹市總圖書館，樓地板面積將比現況大上3倍以上，由7千擴展為2萬平方公尺，規畫包括圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等空間，以充分滿足市民學習與藝文休閒需求，目前徵選專業建築師團隊進行規劃設計作業中，預計於2020年底完成設計後發包，預定於民國2022年底落成啟用。

而除了總圖書館本體興建工程外，市府交通處目前正同步向交通部爭取2.6億元前瞻基礎建設經費，規劃將文化局平面停車場地下化，未來除能大幅增加停車空間，提升市民停車便利性外，地面層也可轉為市民藝文休閒活動廣場，讓面積約2.4公頃的文化園區空間有更妥善的規劃利用。

文化局表示，改建期間市民不需擔心，市府正積極於市中心規劃相關臨時替代空間；除總圖外，文化局也同步進行「將軍村圖書資訊園區」、「關東市場客家親子圖書館」以及「兒童探索館」等特色圖書館舍籌建工作，以拓展多元閱讀向度，促進區域均衡發展。